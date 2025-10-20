Descubrimiento histórico en Belice: la antigua casa maya congelada en el tiempo

Los arqueólogos encontraron 56 postes de madera noble y tres de palmito, perfectamente conservados en depósitos de turba anaeróbica que impidieron su descomposición. Estos postes delimitaban cuatro construcciones de postes y paja, que representan un conjunto doméstico maya completo.

Por lo general, este tipo de asentamiento maya suele perderse en el tiempo, ya que rara vez se conserva. Conocidos como "sitios invisibles", estos están ausentes en la mayoría de los mapas arqueológicos y modelos de población.

Los especialistas señalan en este descubrimiento que este asentamiento maya era altamente productivo, ya que la sal era un recurso vital para esta población.

Este elemento no solo era usado por los mayas como para preservar los alimentos o para el comercio, sino que también era utilizado como moneda.

descubrimiento, mayas Algunos de los elementos localizados en el descubrimiento.

“Los mayas de aquí producían tortas de sal para comerciar”, dijo el Dr. McKillop. “Probablemente, las intercambiaban con las comunidades del interior por maíz, cerámica y obsidiana”.

La datación por radiocarbono de los postes confirma su construcción entre los años 650 y 700 d. C., lo que sitúa a Cho-ok Ayin firmemente en el Clásico Tardío.

Los elementos encontrados en el descubrimiento

Entre los artefactos recuperados en este descubrimiento se incluyen cerámica roja de Belice del valle superior del río Belice, hojas de obsidiana del altiplano guatemalteco, herramientas de sílex del norte de Belice e incluso un fragmento de hacha de jadeíta del valle del río Motagua.

Los arqueólogos estiman que unas cinco personas vivieron en este complejo, dedicadas a la producción de sal y al comercio a pequeña escala. En un descubrimiento sorprendente, los especialistas han sido llamados a seguir buscando distintos asentamientos mayas que podrían estar invisibles.