El descubrimiento de un nido de cóndor andino sorprendió a los especialistas en el Parque Tupungato

“La tasa reproductiva del cóndor es muy baja: una sola cría cada dos o tres años. Por eso, cada nido que se registra tiene un valor incalculable. Este hallazgo es una señal de esperanza y nos motiva a redoblar los esfuerzos de protección”, explicó Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre.

El seguimiento del nido permitirá estudiar aspectos poco conocidos del comportamiento reproductivo de la especie, como la incubación del huevo, la alimentación del pichón y la alternancia de roles parentales. Estos datos resultan cruciales para diseñar estrategias de conservación más efectivas.

Por supuesto, el monitoreo de este descubrimiento se realizará de manera no invasiva para evitar perturbar a la familia de cóndores, garantizando la protección del huevo y del futuro pichón.

nido, condor.jpg El monitoreo de este descubrimiento se realizará de manera no invasiva. Foto: Captura de Pantalla.

El hecho de que se registren nidos activos en el Parque Provincial Tupungato y en otras áreas protegidas refuerza la relevancia de estos espacios como refugios seguros para especies vulnerables. Por otro lado, este inesperado descubrimiento es una señal alentadora para la salud de los ecosistemas mendocinos y una confirmación del compromiso provincial con la protección del cóndor andino.

La importancia del cóndor andino en Mendoza

El cóndor andino cumple un rol esencial como carroñero, evitando la proliferación de focos de infección al alimentarse de animales muertos y permitiendo el acceso a la carroña a especies más pequeñas gracias a su poderoso pico. Su reproducción en Mendoza demuestra que el ambiente ofrece alimento suficiente y condiciones adecuadas, con bajo nivel de perturbación humana.

El Programa de Conservación del Cóndor Andino en la provincia forma parte de una estrategia integral que involucra al Ministerio de Energía y Ambiente, Programa de Santuarios del Cóndor para la Conservación de la Naturaleza (SCCN), SOS Acción Salvaje, Fundación Cullunche, Ecoparque Buenos Aires, Reserva Natural Villavicencio y Natura Argentina.