Una mujer de 30 años murió en la madrugada de este viernes en un accidente ocurrido en Tupungato por donde manejaba su auto. Los médicos confirmaron que falleció en el lugar, mientras que la amiga que iba con ella quedó internada con varias heridas.
Una mujer murió en un accidente en Tupungato y su acompañante quedó internada
La víctima manejaba su auto en el que iba junto a una amiga de Brasil. El accidente ocurrió en Tupungato donde volcó y salió despedida del vehículo
El accidente ocurrió alrededor de la 1.50 de este viernes cuando las mujeres circulaban en un VW Saveiro por calle El Álamo hacia el este. Al llegar al cruce con calle La Puntilla, donde hay una curva pronunciada, la conductora perdió el control, el auto volcó y dio varios tumbos.
Como consecuencia de esto la mujer que iba al mando del vehículo salió despedida debido a que no habría llevado el cinturón de seguridad colocado, según informaron del Ministerio de Seguridad.
El accidente con una mujer muerta en Tupungato
Como consecuencia de los tumbos que dio el VW Saveiro, la mujer de 30 años que manejaba salió despedida y quedó tendida en la calzada. Mientras, su amiga de 34 años, quedó dentro del vehículo y sufrió varios golpes.
La Policía y una ambulancia llegaron al lugar del accidente donde constataron que Macarena Marines Manrique murió antes de poder ser asistida, y su amiga fue trasladada al Hospital Scaravelli con varias heridas en su cuerpo, pero fuera de peligro.