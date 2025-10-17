Una mujer murió en un accidente en Tupungato y su acompañante quedó internada

El accidente ocurrió alrededor de la 1.50 de este viernes cuando las mujeres circulaban en un VW Saveiro por calle El Álamo hacia el este. Al llegar al cruce con calle La Puntilla, donde hay una curva pronunciada, la conductora perdió el control, el auto volcó y dio varios tumbos.

Las víctimas del accidente fueron asistidas por los médicos de una ambulancia. Confirmaron que una murió en el lugar, mientras que la otra fue trasladada a un hospital. Imagen ilustrativa.

Como consecuencia de esto la mujer que iba al mando del vehículo salió despedida debido a que no habría llevado el cinturón de seguridad colocado, según informaron del Ministerio de Seguridad.