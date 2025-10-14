167° Aniversario de Tupungato: convocatorias abiertas para participar de Cabalgata y Desfile

Las convocatorias de quienes quieran participar de la Cabalgata al Cristo Rey y del Desfile estarán abiertas desde el martes 14 al viernes 31 de octubre para después poder coordinar con los inscriptos la información necesaria para completar los registros.

Cronograma Cabalgata al Cristo Rey (12ª Edición)

Se realizará el 2 de noviembre, desde las 8h. Las agrupaciones gauchas que quieran participar en esta histórica cabalgata deben inscribirse de lunes a viernes, de 8 a 14h, en la Dirección de Cultura, ubicada en el Salón de Actividades Culturales Artísticas (calle 9 de julio 175).