La Municipalidad de Tupungato planifica la agenda de actividades para celebrar en comunidad el nuevo aniversario departamental con motivo de compartir las festividades y también lograr un intercambio económico entre emprendedores y comerciantes locales con los vecinos, vecinas que asistan a los eventos. Además de seguir colaborando con las Promos Estudiantiles 2025 para que recauden más fondos para sus fiestas o viajes de egresados.
167° Aniversario de Tupungato: convocatorias abiertas para participar de Cabalgata y Desfile
Noviembre será un mes de unión y alegría para el departamento del Valle de Uco, incentivamos a toda la ciudadanía tupungatina a participar de las diferentes propuestas que conmemoran los 167 años de historia
Las convocatorias de quienes quieran participar de la Cabalgata al Cristo Rey y del Desfile estarán abiertas desde el martes 14 al viernes 31 de octubre para después poder coordinar con los inscriptos la información necesaria para completar los registros.
Cronograma Cabalgata al Cristo Rey (12ª Edición)
Se realizará el 2 de noviembre, desde las 8h. Las agrupaciones gauchas que quieran participar en esta histórica cabalgata deben inscribirse de lunes a viernes, de 8 a 14h, en la Dirección de Cultura, ubicada en el Salón de Actividades Culturales Artísticas (calle 9 de julio 175).
Desfile Escolar, Cívico, Militar se realizará el 7 de noviembre, desde las 17h. Las filas del Regimiento Infantería de Montaña 11 "Grl. Las Heras", Policía, Gendarmería, instituciones educativas de todos los niveles, grupos de danzas y ballets, clubes deportivos, agrupaciones gauchas, y más recorrerán las calles principales de Tupungato y la Avenida Belgrano.
Academias, conjuntos de danza, colectividades, centros deportivos, clubes, agrupaciones gauchas y otras organizaciones que deseen participar deben inscribirse de lunes a viernes, de 9 a 20h en la Dirección de Deportes y Recreación, ubicada en el Polideportivo Municipal “Prof. Francisco Rizzo” (calle Mosconi 791).
Es requisito excluyente presentar la glosa correspondiente (con un máximo de 100 palabras) al momento de la inscripción.