En muchas casas, es común escuchar “¿quién es el perrito más lindo?”, o “vení con mamá” dirigidas a las mascotas, con un tono suave y afectuoso similar al que se usa con los bebés. Este hábito, que hacemos casi de manera instintiva, tiene una explicación profunda desde la psicología del comportamiento. Te contamos qué significa.
Hablar con tu perro como si fuera un bebé: qué revela la psicología
Para la psicología, muchos/as suelen relacionarse y hablarle de la misma forma a su perro que a un bebé u otra persona de la familia. ¿Por qué y qué significa?
Los perros son el mejor amigo del hombre y hoy en día es la compañía más querida por las personas. Ya sea que lo críes solo/a, con tu pareja, con tus papás, en un departamento o en una casa, cada vez son más los que eligen tenerlos como mascotas a raíz de su fidelidad, amor y protección.
Sin embargo, una actitud casi inconsciente, pero que ocurre la mayoría de las veces, es hablarles como bebés, aunque no lo sean. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué trasfondo tiene? Hoy en esta sección de psicología donde analizamos el comportamiento de las personas te lo revelamos.
Lo que la psicología dice sobre tratar a tu perro como un bebé
Hablarle a una mascota como si fuera un bebé es una costumbre que, para muchos, parece un gesto natural de cariño y ternura. Este tipo de comunicación, que incluye entonaciones suaves, agudos y palabras simplificadas o diminutivos, no solo refleja el afecto que sentimos hacia nuestro perro, por ejemplo, sino que también explica cierto comportamiento psicológico.
Según diversos estudios en psicología, hablarle a un perro como si fuera un bebé responde a una necesidad emocional y comunicacional. Las mascotas, especialmente los perros, cumplen un rol de compañía y apego similar al de un hijo. En muchos casos, las personas sin hijos o con el “nido vacío” tienden a proyectar cuidados, afecto y lenguaje protector hacia sus animales. Esto no implica una confusión emocional, sino una forma de canalizar el instinto de cuidado y empatía.
Otros de los significados pueden ser:
- Proyectar emociones sobre la mascota
- Aliviar la ansiedad
- Disminuir la sensación de soledad.
El poder del tono de voz en los perros
Las personas tienden a utilizar lo que se conoce como “lenguaje dirigido a mascotas” o “baby talk”, un tono más agudo, lento y exagerado que busca captar la atención y transmitir afecto. Pues este tipo de comunicación refuerza el lazo entre humano y mascota.
El tono cariñoso genera respuestas positivas en los perros: tendrá más contacto visual, movimientos de cola y atención sostenida. En otras palabras, no solo nos hace sentir bien porque le estamos dando al animal la atención que necesita, sino que también mejora la conexión emocional y la cooperación del animal.
Desde el punto de vista conductual, los perros son muy receptivos al tono y la entonación de la voz, más que al contenido de las palabras. Por eso, un tono dulce y exagerado puede tener un impacto positivo, ayudando a calmar, reforzar comportamientos o expresar cariño.