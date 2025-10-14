Hablar con tu perro como si fuera un bebé: qué revela la psicología

Lo que la psicología dice sobre tratar a tu perro como un bebé

hombre besa a su perro Hablarle a los perros como si fueran bebés es una práctica común entre los dueños de mascotas, y aunque pueda parecer un simple gesto cariñoso, trae consigo algunos beneficios y significados psicológicos.

Hablarle a una mascota como si fuera un bebé es una costumbre que, para muchos, parece un gesto natural de cariño y ternura. Este tipo de comunicación, que incluye entonaciones suaves, agudos y palabras simplificadas o diminutivos, no solo refleja el afecto que sentimos hacia nuestro perro, por ejemplo, sino que también explica cierto comportamiento psicológico.

Según diversos estudios en psicología, hablarle a un perro como si fuera un bebé responde a una necesidad emocional y comunicacional. Las mascotas, especialmente los perros, cumplen un rol de compañía y apego similar al de un hijo. En muchos casos, las personas sin hijos o con el “nido vacío” tienden a proyectar cuidados, afecto y lenguaje protector hacia sus animales. Esto no implica una confusión emocional, sino una forma de canalizar el instinto de cuidado y empatía.

Otros de los significados pueden ser:

Proyectar emociones sobre la mascota

Aliviar la ansiedad

Disminuir la sensación de soledad.

perro Los perros, como los bebés, responden mejor a tonos agudos y palabras simples, lo que facilita la comunicación y comprensión con sus dueños.

El poder del tono de voz en los perros

Las personas tienden a utilizar lo que se conoce como “lenguaje dirigido a mascotas” o “baby talk”, un tono más agudo, lento y exagerado que busca captar la atención y transmitir afecto. Pues este tipo de comunicación refuerza el lazo entre humano y mascota.

El tono cariñoso genera respuestas positivas en los perros: tendrá más contacto visual, movimientos de cola y atención sostenida. En otras palabras, no solo nos hace sentir bien porque le estamos dando al animal la atención que necesita, sino que también mejora la conexión emocional y la cooperación del animal.

Desde el punto de vista conductual, los perros son muy receptivos al tono y la entonación de la voz, más que al contenido de las palabras. Por eso, un tono dulce y exagerado puede tener un impacto positivo, ayudando a calmar, reforzar comportamientos o expresar cariño.