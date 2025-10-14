Lluvia y vientos de hasta 90 km/h: tres provincias en alerta este martes 15 de octubre

Luego de varias semanas sin muchas alertas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos y lluvias a tres provincias este martes 14 de octubre. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de los fuertes fenómenos que llegan al país.
Alerta por fuertes vientos
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos y lluvias a las provincias de Chubut, Santa Cruz y Neuquén. El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Además, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Por lluvias
- Evitá actividades al aire libre
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.