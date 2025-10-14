Vuelve el viento Zonda a Mendoza: qué día se espera que lleguen la fuertes ráfagas

Alerta por viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuerte viento Zonda al departamento de Malargüe este martes 14 de octubre. El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

mapa_alertas - 2025-10-14T085317.691 Solo Malargüe se encuentra en alerta este martes.

Además, el meteorólogo de Radio Nihuil, Máximo Viale comentó que este miércoles puede registrarse viento Zonda en altura en el Gran Mendoza, y algunas ráfagas se podrían sentir en la precordillera.