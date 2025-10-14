Vuelve el viento Zonda a Mendoza: qué día se espera que lleguen la fuertes ráfagas

Luego de varios fines de semana en alerta por distintos fenómenos en la provincia de Mendoza, esta semana se espera que llegue un fuerte viento Zonda a varias partes de la provincia. A continuación te contaremos los detalles sobre la llegada de las fuertes ráfagas y las medidas que debes tomar para cuidarte.
Alerta por viento Zonda
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuerte viento Zonda al departamento de Malargüe este martes 14 de octubre. El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.
Además, el meteorólogo de Radio Nihuil, Máximo Viale comentó que este miércoles puede registrarse viento Zonda en altura en el Gran Mendoza, y algunas ráfagas se podrían sentir en la precordillera.
Después de que el viento Zonda atraviese en altura el Gran Mendoza, la Precordillera y Malargüe, se anticipa que desde la noche del miércoles y la madrugada del jueves, se introduzca un frente frío leve.
Medidas de protección
El SMN compartió las medidas que se deben tomar frente a la llegada de viento Zonda
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
- Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.