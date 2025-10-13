Un temblor de 4.6 grados se sintió en Mendoza, San Juan y Chile

El epicentro del sismo se ubicó en el límite entre ambas provincias, cerca de Uspallata y Barreal. El Inpres precisó que ocurrió a 104 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Mendoza, a 105 kilómetros al suroeste de la Ciudad de San Juan y a 48 kilómetros al sur de Barreal.

temblor 13 de octubre El mapa del epicentro del sismo. Foto: Instituto Nacional de Prevención Sísmica

Las zonas en las que se sintió el sismo

De acuerdo a la información oficial, el temblor se sintió con una intensidad III -débil- en la escala de Mercalli Modificada en Barreal y en Uspallata. Mientras que en Ciudad de San Juan, Ciudad de Mendoza, Ullum (San Juan), Palmira (Mendoza) y Media Agua (San Juan) tuvo una intensidad II, que se refiere a una percepción muy débil.