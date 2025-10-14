Pronóstico del tiempo: cuándo llegará el día más caluroso de la semana en Mendoza

Descenso de temperatura para el fin de semana

Después del miércoles, el pronóstico del tiempo en Mendoza indica un cambio significativo en las condiciones climáticas. El jueves marcará el inicio del descenso térmico, con una máxima de 28 grados y una mínima que se mantendrá en 17 grados, ofreciendo un alivio moderado respecto al día anterior.

romero, planta, primavera.jpg Según el pronóstico se esperan temperaturas agradables.

El cambio más notable llegará durante el fin de semana, cuando se espera un marcado descenso de temperatura. El viernes la máxima caerá hasta los 21 grados con una mínima más fresca, brindando un respiro del calor primaveral. Este descenso se mantendrá durante el sábado, permitiendo que los mendocinos disfruten de un clima más templado.

Sin embargo, la frescura será temporal. A partir del domingo, el pronóstico indica que las temperaturas volverán a aumentar gradualmente, iniciando una nueva tendencia ascendente que podría extenderse hacia la próxima semana.