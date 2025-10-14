Se acercan los días más calurosos en la provincia de Mendoza y se comienza a elevar la temperatura. Según el pronóstico del tiempo de MeteoRed, se espera un gran ascenso de temperatura a lo largo de la semana. A continuación te contaremos como irá evolucionando la temperatura en la provincia de Mendoza.
Pronóstico del tiempo: cuándo llegará el día más caluroso de la semana en Mendoza
Este será el día que habrá un gran aumento de temperatura en la provincia de Mendoza según el pronóstico del tiempo
El día más caluroso en Mendoza
Los mendocinos deberán prepararse para enfrentar el día más caluroso de la semana este miércoles, cuando el termómetro alcanzará una máxima de 31 grados. Esta jornada marcará el pico de calor en la provincia, con una mínima que se mantendrá en 17 grados durante la madrugada.
El calor comenzará a sentirse desde el martes, cuando Mendoza registrará una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 17 grados, anticipando el pico térmico del día siguiente. Estas temperaturas propias de la primavera invitan a los mendocinos a disfrutar de actividades al aire libre, aunque los especialistas recomiendan mantenerse hidratado y evitar la exposición solar durante las horas centrales del día.
Descenso de temperatura para el fin de semana
Después del miércoles, el pronóstico del tiempo en Mendoza indica un cambio significativo en las condiciones climáticas. El jueves marcará el inicio del descenso térmico, con una máxima de 28 grados y una mínima que se mantendrá en 17 grados, ofreciendo un alivio moderado respecto al día anterior.
El cambio más notable llegará durante el fin de semana, cuando se espera un marcado descenso de temperatura. El viernes la máxima caerá hasta los 21 grados con una mínima más fresca, brindando un respiro del calor primaveral. Este descenso se mantendrá durante el sábado, permitiendo que los mendocinos disfruten de un clima más templado.
Sin embargo, la frescura será temporal. A partir del domingo, el pronóstico indica que las temperaturas volverán a aumentar gradualmente, iniciando una nueva tendencia ascendente que podría extenderse hacia la próxima semana.