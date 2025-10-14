El pronóstico del tiempo anticipa la llegada de viento Zonda y ascenso de temperaturas

La particularidad del miércoles es que puede registrarse viento Zonda en altura en el Gran Mendoza, y algunas ráfagas se podrían sentir en la precordillera. Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por el fenómeno en Malargüe.

Descenso de la temperatura anticipó el pronóstico del tiempo

Tras el paso del viento Zonda en altura en el Gran Mendoza, en la precordillera y en Malargüe, se espera que desde la noche del miércoles y madrugada del jueves ingrese un frente frío débil.

Pronostico del tiempo - ola de calor - calor extremo (13).jpeg El pronóstico del tiempo aseguró que se mantiene la estabilidad sin probabilidad de lluvias. Imagen ilustrativa. Foto: Axel Lloret / Diario UNO

Traerá aumento de la nubosidad y un leve descenso de las temperaturas para el jueves, con 15 grados de mínima y 26 grados de máxima. Lo mismo se estima para el viernes con las mismas marcas.

Para el fin de semana, el pronóstico del tiempo indica que la máxima subirá un poco para llegar a 27 grados el sábado y 29 grados el domingo, con cielo algo nublado durante las mañanas.