Los días cálidos se establecieron esta semana y el pronóstico del tiempo anticipa aumento de las temperaturas hasta el miércoles, con la presencia de viento Zonda en altura en el Gran Mendoza. El jueves ingresará un frente frío débil que hará bajar un poco las temperaturas.
El pronóstico del tiempo anticipa la llegada de viento Zonda y ascenso de temperaturas
Las máximas de estos días podría superar los 30 grados, según el pronóstico del tiempo. Además, el viento Zonda estará presente en el Gran Mendoza
El doctor en meteorología Maximiliano Viale anticipó a Radio Nihuil que este martes habrá un aumento de la máxima que llegaría a los 30 grados durante la tarde, luego de un amanecer también más cálido que los días anteriores.
El miércoles el termómetro subirá un poco más, según adelantó Maximiliano Viale, y las temperaturas estarán entre los 15 grados de mínima y los 32 grados de máxima.
La particularidad del miércoles es que puede registrarse viento Zonda en altura en el Gran Mendoza, y algunas ráfagas se podrían sentir en la precordillera. Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por el fenómeno en Malargüe.
Descenso de la temperatura anticipó el pronóstico del tiempo
Tras el paso del viento Zonda en altura en el Gran Mendoza, en la precordillera y en Malargüe, se espera que desde la noche del miércoles y madrugada del jueves ingrese un frente frío débil.
Traerá aumento de la nubosidad y un leve descenso de las temperaturas para el jueves, con 15 grados de mínima y 26 grados de máxima. Lo mismo se estima para el viernes con las mismas marcas.
Para el fin de semana, el pronóstico del tiempo indica que la máxima subirá un poco para llegar a 27 grados el sábado y 29 grados el domingo, con cielo algo nublado durante las mañanas.