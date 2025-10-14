Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo anticipa la llegada de viento Zonda y ascenso de temperaturas

Las máximas de estos días podría superar los 30 grados, según el pronóstico del tiempo. Además, el viento Zonda estará presente en el Gran Mendoza

Por UNO
Las temperaturas irán en aumento hasta el miércoles y el jueves llega un frente frío débil, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Los días cálidos se establecieron esta semana y el pronóstico del tiempo anticipa aumento de las temperaturas hasta el miércoles, con la presencia de viento Zonda en altura en el Gran Mendoza. El jueves ingresará un frente frío débil que hará bajar un poco las temperaturas.

El doctor en meteorología Maximiliano Viale anticipó a Radio Nihuil que este martes habrá un aumento de la máxima que llegaría a los 30 grados durante la tarde, luego de un amanecer también más cálido que los días anteriores.

Pronóstico del tiempo en Mendoza calor primavera verano plaza Independencia 3
Hasta el jueves las temperaturas podrían superar los 30 grados, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

El miércoles el termómetro subirá un poco más, según adelantó Maximiliano Viale, y las temperaturas estarán entre los 15 grados de mínima y los 32 grados de máxima.

La particularidad del miércoles es que puede registrarse viento Zonda en altura en el Gran Mendoza, y algunas ráfagas se podrían sentir en la precordillera. Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por el fenómeno en Malargüe.

Descenso de la temperatura anticipó el pronóstico del tiempo

Tras el paso del viento Zonda en altura en el Gran Mendoza, en la precordillera y en Malargüe, se espera que desde la noche del miércoles y madrugada del jueves ingrese un frente frío débil.

Pronostico del tiempo - ola de calor - calor extremo (13).jpeg
El pronóstico del tiempo aseguró que se mantiene la estabilidad sin probabilidad de lluvias. Imagen ilustrativa.

Traerá aumento de la nubosidad y un leve descenso de las temperaturas para el jueves, con 15 grados de mínima y 26 grados de máxima. Lo mismo se estima para el viernes con las mismas marcas.

Para el fin de semana, el pronóstico del tiempo indica que la máxima subirá un poco para llegar a 27 grados el sábado y 29 grados el domingo, con cielo algo nublado durante las mañanas.

