A boxes: Canelo Álvarez deberá ser operado de una lesión y no volverá a pelear hasta mediados del 2026

Tras perder su Título Mundial unificado supermediano con Terence Crawford, Canelo Álvarez será operado de una lesión y necesitará meses de recuperación

Raúl Adriazola
Canelo Álvarez, no podrá volver hasta mediados del 2026 por una lesión en el codo.

Saúl Canelo Álvarez, el boxeador que fue considerado el Mejor Libra por Libra durante años, ha llegado a un punto de inflexión en su carrera de 20 años en el boxeo profesional y buscará prepararse para tomar revancha de la derrota del pasado 13 de septiembre.

Además del tiempo necesario para similar la derrota estando en la cumbre del pugilismo mundial, el púgil tapatío sufre una lesión ya crónica y aprovechará el parate para solucionarla quirúrgicamente. Luego de la caída en Las Vegas y la pérdida de su Título Mundial indiscutido, Canelo cayó al 10° en el ranking mundial. La operación de la lesión del azteca necesitará 12 semanas de convalecencia.

Canelo Álvarez y la lesión que lo manda al quirófano

Canelo Álvarez será operado este jueves (23) del codo izquierdo para corregir un desgaste articular y aliviar un dolor crónico. La cirugía retrasará sus peleas programadas para 2026 y se estima que la recuperación podría tardar hasta tres meses, con un posible regreso al cuadrilátero en el segundo trimestre de 2026.

Saúl Álvarez (63-3-2. 39 KO) tiene dos peleas más en un contrato firmado con el magnate saudí Turki Alalshikh (era cuatro y combatió con Scull y Crawford), y se especula que una de ellas podría ser la revancha con Bud Crawford.

El mexicano nacido en Guadalajara, Jalisco, tiene 35 años y debutó como profesional el 29 de octubre del 2005. Tiene un total de 68 combates (63 ganadas, 39 por KO; 3 derrotas, 2 empates).

Detalles de la operación del Canelo Álvarez

La cirugía a la que se someterá esta semana Álvarez en una clínica de San Diego, California es una artroscopia para retirar cuerpos libres formados en la articulación del codo. La idea es aliviar las molestias persistentes que el boxeador arrastraba desde hacía semanas y restaban fuerzas en su brazo izquierdo.

Se estima que la recuperación completa tomará entre 8 y 15 semanas. Debería poder reanudar entrenamientos ligeros entre 4 y 6 semanas después de la cirugía de este jueves.

