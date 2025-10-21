A boxes: Canelo Álvarez deberá ser operado de una lesión y no volverá a pelear hasta mediados del 2026

Saúl Álvarez (63-3-2. 39 KO) tiene dos peleas más en un contrato firmado con el magnate saudí Turki Alalshikh (era cuatro y combatió con Scull y Crawford), y se especula que una de ellas podría ser la revancha con Bud Crawford.

El mexicano nacido en Guadalajara, Jalisco, tiene 35 años y debutó como profesional el 29 de octubre del 2005. Tiene un total de 68 combates (63 ganadas, 39 por KO; 3 derrotas, 2 empates).

Canelo Álvarez deberá someterse a una cirugía en el codo antes de pensar en volver al ring

Detalles de la operación del Canelo Álvarez

La cirugía a la que se someterá esta semana Álvarez en una clínica de San Diego, California es una artroscopia para retirar cuerpos libres formados en la articulación del codo. La idea es aliviar las molestias persistentes que el boxeador arrastraba desde hacía semanas y restaban fuerzas en su brazo izquierdo.

Se estima que la recuperación completa tomará entre 8 y 15 semanas. Debería poder reanudar entrenamientos ligeros entre 4 y 6 semanas después de la cirugía de este jueves.