BOXEO INTERNACIONAL

Terence Crawford, dueño del Título Mundial unificado de boxeo, sufrió una tensa detención policial

Tras vencer al Canelo Álvarez y lograr el Título Mundial indiscutido, Crawford fue duramente tratado por la policía cuando retornaba de un homenaje en Omaha

Raúl Adriazola
Así como al atleta Jesse Owen, tras sus logros en los Juegos Olímpicos de Berlín, o años después, tras Roma 1960 Classius Clay, sufrieron malos tratos en su país al retornar, el flamante ganador del Título Mundial supermediano unificado, Terence Crawford padeció el karma de su raza y fue violentamente detenido por la policía.

Apenas a un par de semanas de haber derrotado al gran campeón del boxeo internacional, el mexicano Saúl Canelo Álvarez en Las Vegas y quedar como campeón mundial unificado de la división de los 76,205kg (168 libras), Bud Crawford tuvo un encontronazo con la policía de la ciudad de Omaha, estado de Nebraska y fue bajado de su auto a punta de pistola. Lo insólito fue que la detención fue horas después de un desfile y homenaje que se le había tributado el sábado en su ciudad al púgil.

Del festejo por el Título Mundial a la amenza a mano armada de la policía

De inmediato se viralizó en redes sociales el video que muestra el tenso momento vivido por Crawford y su familia, al ser detenido y obligado a bajarse del auto mientras un agente policial lo amenazaba con una pistola.

La grabación muestra a Terence Crawford desabrochando lentamente su cinturón de seguridad, levantando las manos y siguindo las órdenes de uniformado, avisando cada movimiento para evitar ser agredido: "Voy a abrir la puerta, no voy a sacar ningún arma".

El video de este allanamiento en la vía pública fue acompañado por la reflexión "así es ser negro en Estados Unidos". A poco de ser conocida la grabación, despertó indignación en todo Estados Unidos.

Las voces de las autoridades responsables

John Ewing Jr., alcalde de Omaha, confirmó que habló personalmente con el nuevio poseedor del Título Mundial unificado -Crawford- luego del incidente, y calificó la situación de "grave". Tras las mnuestras de descontento del público, el alcande destacó la necesidad generar un marco de confianza entre la policía y la comunidad.

Por su parte, el jefe de policía de la ciudad de Omaha, Todd Schmaderer, dijo haber iniciado una investigación interna completa y prometió transparencia para evaluar sobre lo actuado por sus subordinados.

El pasado 13 de septiembre Terence Crawford, de 38 años y papá de dos niños, sacudió al mundo del boxeo internacional al subir dos categorías y destronar al considerado por muchos como Mejor púgil Libra por Libra de los últimos años, Saúl Canelo Álvarez. Bud Crawford se impuso ampliamente por puntos al tapatío en el Allegiant Stadium de Las Vegas y se quedó con el Título Mundial unificado de peso supermediano (OMB, CMB, FIB y AMB).

