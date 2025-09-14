Terence Crawford borró al Canelo Álvarez y se quedó con el Título Mundial unificado en Las Vegas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/netflix/status/1967103712570339372&partner=&hide_thread=false TERENCE CRAWFORD IS THE UNDISPUTED SUPER MIDDLEWEIGHT WORLD CHAMPION AFTER 12 ROUNDS WITH CANELO ÁLVAREZ #CaneloCrawford pic.twitter.com/SItIuhXRRu — Netflix (@netflix) September 14, 2025

Saúl Canelo Álvarez fue superado en todos los aspectos

El plan estratégico de Terence Crawford fue planeado a consciencia y la táctica apoyada por un despliegue que demostró que Bud ha sido dueño del Título Mundial indiscutido en dos categorías más bajas (superligero y welter) no por casualidad.

Terence Crawford after defeating Canelo (2025) pic.twitter.com/QKotov08bP — Fight Pics That Go Hard (@fightpicsgohard) September 14, 2025

El despliegue veloz y contragolpeador de Bud Crawford anuló la opaca ofensiva de un Canelo Álvarez que se mostró falto de ideas y apostando a un golpe ganador, que nunca llegó porque no encontró el blanco. Se impuso el "boxeo total", con defensa dinámica, y ganando en ofensiva en todas las distancias, a base de velocidad, variedad y precisión. Sólo la diferencia de peso natural y aguante del mexicano fueron factores que no permitieron que la victoria llegara a definirse en las tarjetas.

Terence Crawford, el zurdo de 37 años nacido en Nebraska, ahora muestra un palmarés impoluto con 42 victorias, 31 antes del límite (73,81%), por tercera vez es campeón indiscutido en tres categorías distintas, y tiene al mundo del boxeo a sus pies.