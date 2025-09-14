Inicio Ovación Boxeo Canelo Álvarez
BOXEO INTERNACIONAL

Terence Crawford borró al Canelo Álvarez y se quedó con el Título Mundial unificado en Las Vegas

En una de las peleas de boxeo más importantes del año Saúl Canelo Álvarez resignó su Título Mundial indiscutido supermediano ante Terence Crawford

Raúl Adriazola
La velocidad de Terence Crawford se impusieron sobre la potencia de Canelo Álvarez

La velocidad de Terence Crawford se impusieron sobre la potencia de Canelo Álvarez, y el moreno se quedó con el Título Mundial indiscutido de boxeo, en la categoría supermediano.

Finalmente Las Vegas y el mundo fueron testigos del fin de un reinado y el surgimiento de una figura llamada a calzarse la corona del Mejor Boxeador Libra por Libra. El estadounidense Terence Crawford le ganó de punta a punta el duelo al mexicano Saúl Canelo Álvarez y lo despojó de sus títulos de peso supermediano.

Este domingo por la madrugada -hora argentina- Terence Crawford dio una clase mundial de boxeo al subir dos categorías y derrotar a una de las máximas figuras del pugilismo de la última década y quedarse con el Título Mundial indiscutido de peso supermediano. Tras vencer por puntos en falló amplio y unánime, el de Omaha sumó las fajas de la AMB, OMB, FIB, CMB, y de la Revista The Ring.

En la pelea a 12 asaltos realizada en el estadio Allegiant de Las Vegas, Nevada, los jueces lo vieron ganar así; Tim Cheatham, 115-113; Max DeLuca, 115-113; y Steve Weisfeld, 116-112. Para Diario UNO fue 116-112.

Saúl Canelo Álvarez fue superado en todos los aspectos

El plan estratégico de Terence Crawford fue planeado a consciencia y la táctica apoyada por un despliegue que demostró que Bud ha sido dueño del Título Mundial indiscutido en dos categorías más bajas (superligero y welter) no por casualidad.

El despliegue veloz y contragolpeador de Bud Crawford anuló la opaca ofensiva de un Canelo Álvarez que se mostró falto de ideas y apostando a un golpe ganador, que nunca llegó porque no encontró el blanco. Se impuso el "boxeo total", con defensa dinámica, y ganando en ofensiva en todas las distancias, a base de velocidad, variedad y precisión. Sólo la diferencia de peso natural y aguante del mexicano fueron factores que no permitieron que la victoria llegara a definirse en las tarjetas.

Terence Crawford, el zurdo de 37 años nacido en Nebraska, ahora muestra un palmarés impoluto con 42 victorias, 31 antes del límite (73,81%), por tercera vez es campeón indiscutido en tres categorías distintas, y tiene al mundo del boxeo a sus pies.

