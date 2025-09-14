El Chacarero viene de ganarle 2 a 0 a Gutiérrez como local y se ubica segundo con 15 puntos, producto de 4 triunfos, 3 empates y una derrota.

Atlético San Martín (2) Atlético San Martín realizó una gran campaña en esta Reválida. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El conjunto dirigido por Cristian Corrales ya aseguró su pasaje a la siguiente instancia y buscará cerrar esta fase con una victoria en Río Negro.

Sol de Mayo viene de caer por goleada 4 a 0 como visitante frente a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi y necesita ganar para no depender de otro resultado y asegurar su permanencia en la categoría.

Huracán Las Heras buscará su clasificación en San Luis

Huracán Las Heras jugará de visitante ante Juventud Unida de San Luis, en un cotejo que se iniciará a las 15 con el arbitraje del santiagueño Francisco Acosta.

El Globo se jugará su última chance de meterse en la siguiente instancia a la que acceden los primeros cinco de la fase Reválida

hURACÁN LAS hERAS 2 Huracán Las Heras buscará la clasificación ante Juventud Unida, en San Luis. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El Globo está séptimo con 10 puntos (-1 de diferencia de gol) y solamente lo separan tres unidades de los tres equipos que cierran la zona de clasificación: Círculo Deportivo (+5), Juventud Unida (+4) y Germinal de Rawson (0).

Será una jornada clave para Huracán que viene de sufrir dos derrotas consecutivas.

Juventud Unida está cuarto con 13 unidades y viene de perder de visitante 2 a 0 ante el puntero Guillermo Brown de Puerto Madryn.