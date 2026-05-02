El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza puso en marcha la Coordinación de Atención Sanitaria Integral a las Personas Mayores, una nueva área que busca reorganizar y fortalecer la atención médica para la población mayor de 65 años, en respuesta al crecimiento sostenido de este grupo etario.
Nueva estrategia en salud: crean un sistema integral para atender a adultos mayores en toda la provincia
Entre las acciones, en septiembre se abrirá una residencia en gerontología, como una estrategia sanitaria para anticiparse al envejecimiento de la población
La iniciativa apunta a mejorar tanto la calidad como el alcance de las prestaciones, con un enfoque que prioriza la prevención, la autonomía y el acompañamiento continuo. El objetivo es adaptar el sistema sanitario a una realidad demográfica marcada por el envejecimiento poblacional, con servicios más específicos y una red de atención más articulada.
Desde la cartera sanitaria explicaron que la coordinación funcionará como un espacio de referencia institucional y social, orientado a responder de manera integral a las demandas de las personas mayores. Esto incluye no solo la atención médica, sino también el fortalecimiento de redes de contención, tanto en el ámbito domiciliario como en instituciones.
El nuevo esquema prevé una mejor distribución de servicios en todos los niveles del sistema —atención primaria, especialidades, internación y cuidados en el hogar—, aprovechando la infraestructura existente y promoviendo cambios en los estándares de atención. En paralelo, se impulsarán instancias de capacitación para el personal de salud y una mayor articulación entre áreas.
Las principales líneas de acción
- La apertura de una residencia en Geriatría y Gerontología a partir de septiembre
- Capacitaciones anuales para médicos de centros de salud y hospitales en patologías geriátricas
- Formación específica sobre urgencias y emergencias en adultos mayores para personal de guardias
- La implementación de Unidades Geriátricas de Agudos en hospitales, con espacios diferenciados
- La creación de unidades de rehabilitación de mediana estancia
- El desarrollo de un área de psicogeriatría en hospitales
Capacitación en emergencias para mejorar la atención y derivación
Además, se promoverá que los municipios adhieran al concepto de “Ciudades Amigables con las Personas Mayores”, con el fin de generar entornos más inclusivos y adaptados a sus necesidades.
Con esta estrategia, el Gobierno busca anticiparse a los cambios demográficos y consolidar un modelo de atención más humano, preventivo y especializado, que acompañe el envejecimiento con mejores condiciones de salud y calidad de vida.