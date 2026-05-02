Nueva estrategia en salud: crean un sistema integral para atender a adultos mayores en toda la provincia

El nuevo esquema prevé una mejor distribución de servicios en todos los niveles del sistema —atención primaria, especialidades, internación y cuidados en el hogar—, aprovechando la infraestructura existente y promoviendo cambios en los estándares de atención. En paralelo, se impulsarán instancias de capacitación para el personal de salud y una mayor articulación entre áreas.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Rodolfo Montero Rodolfo Montero, ministro de Salud de Mendoza. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Las principales líneas de acción

La apertura de una residencia en Geriatría y Gerontología a partir de septiembre

Capacitaciones anuales para médicos de centros de salud y hospitales en patologías geriátricas

Formación específica sobre urgencias y emergencias en adultos mayores para personal de guardias

La implementación de Unidades Geriátricas de Agudos en hospitales, con espacios diferenciados

La creación de unidades de rehabilitación de mediana estancia

El desarrollo de un área de psicogeriatría en hospitales

Capacitación en emergencias para mejorar la atención y derivación

Además, se promoverá que los municipios adhieran al concepto de “Ciudades Amigables con las Personas Mayores”, con el fin de generar entornos más inclusivos y adaptados a sus necesidades.

Con esta estrategia, el Gobierno busca anticiparse a los cambios demográficos y consolidar un modelo de atención más humano, preventivo y especializado, que acompañe el envejecimiento con mejores condiciones de salud y calidad de vida.