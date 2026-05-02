Qué necesita Boca para terminar primero en la Zona A

Qué necesita Boca para ser puntero de la Zona A.

El triunfo en Santiago del Estero le permitió a Boca alcanzar las 30 unidades, situándose momentáneamente en lo más alto de la Zona A. Terminar en esta posición no es un detalle menor.

Por el contrario, finalizar en el segundo puesto abre la posibilidad de tener que afrontar una hipotética semifinal en condición de visitante, un escenario que el Xeneize desea evitar a toda costa.

La gran victoria en el Madre de Ciudades no le alcanza para asegurar esta posibilidad, ya que depende del resultado que obtenga este sábado Estudiantes de La Plata.

El Pincha es el escolta de Boca con 28 puntos. En este contexto es el único equipo con posibilidades concretas de arrebatarle el puesto al Xeneize. Vélez tiene 27, tres menos, pero una diferencia de gol mucho menor: los de Úbeda tienen +12, mientras que el Fortín +6.

Tabla Zona A Así quedó la tabla de la Zona A tras la victoria de Boca.

El panorama es simple: si Estudiantes le gana a Platense (este sábado a las 21.15), los de La Ribera bajarán al segundo puesto de la tabla de posiciones. En el caso que el Pincha pierda o empate, todo seguirá como hasta el momento.

El calendario del torneo local

Luego de que se dispute la última jornada, el calendario de la Liga Profesional se desarrollará de la siguiente manera: