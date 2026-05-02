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Genaro Bartolucci se coronó campeón en Talca y sumó puntos en el ranking mundial junior

El mendocino Genaro Bartolucci se coronó campeón en el ITF J30 de Talca, en Chile, y sumó puntos importantes en el ranking mundial junior.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Genaro Bartolucci ganó 6 partidos en la semana.

Genaro Bartolucci ganó 6 partidos en la semana.

El mendocino Genaro Bartolucci se coronó campeón en el ITF J30 de Talca, en Chile, y sumó puntos importantes en el ranking mundial junior.

Para alcanzar el título Bartolucci se impuso en la final al estadounidense Indra Vergne por 6-2, 5-2 y retiro, coronando una gran campaña en la que no perdió sets en sus últimos 3 encuentros y solo perdió un set en la fase de grupos.

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Genaro Bartolucci solo cedi&oacute; un set en la fase de grupos del ITF J30 de Talca.

Genaro Bartolucci solo cedió un set en la fase de grupos del ITF J30 de Talca.

El ITF J30 de Talca se jugó en las canchas de polvo de ladrillo del Club de Tenis Talca y significa un gran resultado para Bartolucci, quien a los 15 años suma sus primeros puntos en el ranking mundial junior.

Bartolucci ya había ganado este año el Nacional de menores Sub 16, en el Andino, y tiene como entrenadores a Francisco Bahamonde, Rodrigo Scattareggia y Claudio Amigo (PF).

Un campeón mendocino en Talca

"HAY CAMPEÓN EN TALCA", indicaron las redes sociales del club anfitrión del certamen para luego agregar: "Entre puntos de fuego, rallies infinitos y corazón de acero, GENARO BARTOLUCCI se consagra como el gran ganador del ITF J30 TALCA".

"Dominio, carácter y sangre fría en los momentos que definen a los grandes… hoy no solo ganó un torneo, marcó territorio en la arcilla talquina. El público lo sintió, la cancha lo confirmó… el campeón tiene nombre y apellido. ¡Felicidades Genaro! Talca fue testigo de tu grandeza", finalizó.

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