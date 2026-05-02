Genaro Bartolucci se coronó campeón en Talca y sumó puntos en el ranking mundial junior

El ITF J30 de Talca se jugó en las canchas de polvo de ladrillo del Club de Tenis Talca y significa un gran resultado para Bartolucci, quien a los 15 años suma sus primeros puntos en el ranking mundial junior.

Bartolucci ya había ganado este año el Nacional de menores Sub 16, en el Andino, y tiene como entrenadores a Francisco Bahamonde, Rodrigo Scattareggia y Claudio Amigo (PF).

Un campeón mendocino en Talca

"HAY CAMPEÓN EN TALCA", indicaron las redes sociales del club anfitrión del certamen para luego agregar: "Entre puntos de fuego, rallies infinitos y corazón de acero, GENARO BARTOLUCCI se consagra como el gran ganador del ITF J30 TALCA".

"Dominio, carácter y sangre fría en los momentos que definen a los grandes… hoy no solo ganó un torneo, marcó territorio en la arcilla talquina. El público lo sintió, la cancha lo confirmó… el campeón tiene nombre y apellido. ¡Felicidades Genaro! Talca fue testigo de tu grandeza", finalizó.