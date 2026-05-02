El mendocino Genaro Bartolucci se coronó campeón en el ITF J30 de Talca, en Chile, y sumó puntos importantes en el ranking mundial junior.
Genaro Bartolucci se coronó campeón en Talca y sumó puntos en el ranking mundial junior
El mendocino Genaro Bartolucci se coronó campeón en el ITF J30 de Talca, en Chile, y sumó puntos importantes en el ranking mundial junior.
Para alcanzar el título Bartolucci se impuso en la final al estadounidense Indra Vergne por 6-2, 5-2 y retiro, coronando una gran campaña en la que no perdió sets en sus últimos 3 encuentros y solo perdió un set en la fase de grupos.
El ITF J30 de Talca se jugó en las canchas de polvo de ladrillo del Club de Tenis Talca y significa un gran resultado para Bartolucci, quien a los 15 años suma sus primeros puntos en el ranking mundial junior.
Bartolucci ya había ganado este año el Nacional de menores Sub 16, en el Andino, y tiene como entrenadores a Francisco Bahamonde, Rodrigo Scattareggia y Claudio Amigo (PF).
Un campeón mendocino en Talca
"HAY CAMPEÓN EN TALCA", indicaron las redes sociales del club anfitrión del certamen para luego agregar: "Entre puntos de fuego, rallies infinitos y corazón de acero, GENARO BARTOLUCCI se consagra como el gran ganador del ITF J30 TALCA".
"Dominio, carácter y sangre fría en los momentos que definen a los grandes… hoy no solo ganó un torneo, marcó territorio en la arcilla talquina. El público lo sintió, la cancha lo confirmó… el campeón tiene nombre y apellido. ¡Felicidades Genaro! Talca fue testigo de tu grandeza", finalizó.