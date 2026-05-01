El número 1 del mundo, Jannik Sinner, máximo favorito -sin Carlos Alcaraz en competencia- en la tierra batida de Madrid, derrotó en sets corridos al francés Arthur Fils (21°) y así meterse en la final del Masters 1.000 español, donde busca conquistar su cuarto título consecutivo en la temporada.
Jannik Sinner imparable: superó a Fils y jugará la final del Masters 1.000 de Madrid con Alexander Zverev
Jannik Sinner, número 1 en el ranking le ganó al francés Fils y jugará la final del Masters 1.000 de Madrid contra Alexander Zverev, verdugo de Blockx
El italiano Sinner, que atraviesa un increíble momento en el ATP Tour 2026, se impuso rápidamente este viernes por 6-2 y 6-4, a Fils, luego de una hora y 26 minutos de juego. Será rival en la gran final del Masters 1.000 de Madrid del alemán Alexander Zverev (2°) que derrotó al belga Alexander Blockx.
Jannik Sinner es finalista en el masters 1.000 de Madrid
El encuentro disputado este viernes en el Manolo Santana Stadium mostró al italiano Sinner en un monólogo tenístico, gracias a su impresionante consistencia y la potencia de sus golpes, para dejar sin chances a Fils desde el inicio del juego.
En el primer set, Sinner consiguió dos rápidos quiebres para rápidamente ponerse 5-1 y luego cerrar el parcial con un contundente 6-2 con su servicio.
En la segunda manga se vio una reacción del francés, a quien solo le alcanzó para mantener sus primeros cuatro turnos de saque. Sin embargo, Sinner capitalizó la única oportunidad de quiebre que se le presentó en el noveno set para tomar ventaja y finalmente cerrar el encuentro con su servicio.
De esta manera, Sinner accedió a la final del único Masters 1000 en el que no había alcanzado nunca la definición, lo que demuestra su consistencia y la variabilidad que tiene su estilo de juego para adaptarse a cualquier superficie y condición.
Sinner va en busca de su quinto título en los Masters 1000 en forma consecutiva, luego de los conseguidos en París 2025, además de Indian Wells, Miami y Montecarlo en lo que va de este 2026.
En la otra semifinal se impuso Alexander Zverev
A continuación del duelo Sinner- Fils, se disputó en el mismo escenario la otra semifinal madrileña, entre el belga Alexander Blockx y Alexander Zverev, con triunfo para el alemán
Zverev (2° preclasificado y 3° en el ranking) pudo superar al belga en sets corridos, tras 1 hora 36 minutos de juego. Los parciales del encuentro fueron 6-2 y 7-5.