Jannik Sinner imparable: superó a Fils y jugará la final del Masters 1.000 de Madrid con Alexander Zverev

Jannik Sinner es finalista en el masters 1.000 de Madrid

El encuentro disputado este viernes en el Manolo Santana Stadium mostró al italiano Sinner en un monólogo tenístico, gracias a su impresionante consistencia y la potencia de sus golpes, para dejar sin chances a Fils desde el inicio del juego.

En el primer set, Sinner consiguió dos rápidos quiebres para rápidamente ponerse 5-1 y luego cerrar el parcial con un contundente 6-2 con su servicio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2050240254120964170&partner=&hide_thread=false No hay adjetivo que alcance para describir el nivel de Jannik Sinner.



Está jugando a otro deporte.pic.twitter.com/4ouZyWUdYZ — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 1, 2026

En la segunda manga se vio una reacción del francés, a quien solo le alcanzó para mantener sus primeros cuatro turnos de saque. Sin embargo, Sinner capitalizó la única oportunidad de quiebre que se le presentó en el noveno set para tomar ventaja y finalmente cerrar el encuentro con su servicio.

De esta manera, Sinner accedió a la final del único Masters 1000 en el que no había alcanzado nunca la definición, lo que demuestra su consistencia y la variabilidad que tiene su estilo de juego para adaptarse a cualquier superficie y condición.

Sinner va en busca de su quinto título en los Masters 1000 en forma consecutiva, luego de los conseguidos en París 2025, además de Indian Wells, Miami y Montecarlo en lo que va de este 2026.

tenis-zverev-madrid-2026 (1) Alexander Zverev tuvo que batallar bastante en el segundo set contra el belga Alexander Blockx para clasificar a la final del Masters 1.000 de Madrid.

En la otra semifinal se impuso Alexander Zverev

A continuación del duelo Sinner- Fils, se disputó en el mismo escenario la otra semifinal madrileña, entre el belga Alexander Blockx y Alexander Zverev, con triunfo para el alemán

Zverev (2° preclasificado y 3° en el ranking) pudo superar al belga en sets corridos, tras 1 hora 36 minutos de juego. Los parciales del encuentro fueron 6-2 y 7-5.