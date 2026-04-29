Jannik Sinner consiguió algo más que un triunfo en el Masters 1.000 de Madrid: qué record alcanzó el italiano

sinner jodar Sinner elogió el buen nivel demostrado por Rafael Jodar en cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid.

El logro histórico de Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Madrid

Con el triunfo sobre el español Rafael Jodar, Jannik Sinner no solo avanzó a semifinales de Masters 1.000 de Madrid sino que alcanzó esta instancia por primera vez en su carrera. Y todavía alcanzó un récord más: el italiano llegó a las semifinales de todos los Masters 1.000 que se han disputado hasta el momento en la temporada, una marca que registraron solo seis tenistas en la historia.

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Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray y Alexander Zverev son los otros tenistas que ostentan el récord de llegar a las semifinales de los primeros Masters 1.000 de la temporada cuando les tocó disputarlos (cabe aclarar que el alemán Zverev es un logro reciente ya que lo alcanzó en esta edición 2026).

Otra genialidad de Jannik Sinner tiene que ver además con que, desde la creación del ATP Tour en 1990, el italiano se convirtió en el segundo tenista en alcanzar las semifinales en los primeros cinco grandes certámenes de la temporada (Australian Open, Indian Wells y Masters de Miami, Montecarlo y Madrid). Este registro solo pudo obtenerlo Roger Federer en el 2006, cuando logró coronarse en Australia, Indian Wells y Miami, y cayó en la final de Montecarlo y Madrid aquella temporada.