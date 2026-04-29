Franco Colapinto sorprende en la F1: diseño especial en su Alpine para el GP de Miami

Franco Colapinto presentará un diseño especial en su monoplaza

El diseño especial del Alpine para este Gran Premio destaca por la incorporación de tonalidades neón y motivos inspirados en la estética Art Déco de Miami Beach. A diferencia de la decoración habitual de la temporada, el monoplaza de Colapinto presentará detalles en rosa y turquesa que resaltan sobre la base azul de la fibra de carbono, creando una identidad visual única que promete destacar bajo el sol de Florida y las luces del paddock.

Además de los cambios estéticos en el vehículo, el equipo ha confirmado que el casco de Franco Colapinto también contará con modificaciones personalizadas para este evento.

El diseño busca rendir homenaje a sus raíces argentinas, integrando la bandera nacional con iconografía propia de la ciudad anfitriona, simbolizando el puente que el piloto ha construido entre Sudamérica y la élite del automovilismo mundial.

Monoplaza de Alpine en el GP de Miami El amarillo invade el monoplaza de Franco Colapinto.

La palabra de Colapinto en la previa del GP de Miami

Franco Colapinto analizó cómo será la competencia en Estados Unidos: "Toda mi atención está puesta en Miami y en el fin de semana de Sprint que tenemos por delante. El viernes tenemos una FP1 más larga, lo que nos será de gran ayuda para conocer nuestro coche antes de un fin de semana muy intenso".

"No he corrido antes en Miami, así que esta sesión es muy importante para mí para conocer el circuito antes de la clasificación de Sprint por la tarde y el resto del fin de semana", explicó el piloto de 22 años.

Monoplaza de Alpine en el GP de Miami Franco Colapinto intentará volver a sumar puntos para Alpine.

"Estoy emocionado por el reto y por volver a correr. Nuestro objetivo, como siempre, es hacer el mejor trabajo posible y retomar la temporada con otra llegada a puntos", concluyó Colapinto.