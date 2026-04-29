Deportivo La Guaira, el próximo desafío para Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

El equipo dirigido por el argentino nacionalizado venezolano Héctor Bidoglio llega a este encuentro tras vencer 1-0 a Trujillanos, el sábado en el estadio José Antonio Pérez, por la 13ra fecha del Torneo Apertura de Venezuela que lo tiene como líder con 27 puntos, clasificando así a uno de los cuadrangulares semifinales.

En esta Copa Libertadores, los de la capital venezolana de Caracas empataron ambos partidos, la primera fecha 0-0 ante Fluminense en el estadio Olímpico de la UCV y la segunda 1-1 ante Bolívar de Bolivia en la altura del estadio Hernando Siles de La Paz.

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Entre sus antecedentes más importantes a nivel internacional El Naranja pasó de ronda en la Copa Libertadores 2019 y llegó a octavos de final de la Copa Sudamericana 2016 cayendo ante San Lorenzo.

Los argentinos y el probable equipo del Deportivo La Guaira

En el plantel del Deportivo La Guaira figuran argentinos como el defensor Guillermo Ortiz, el mediocampista Franco Cáceres y delantero Alexis Rodríguez.

Las probable formación del Deportivo La Guaira ante la Lepra sería con Christopher Varela; Luis Casimiro Peña, César Da Silva, Diego Osío, Genderson Ascanío; Cáceres, Carlos Faya, José Correa, Fabricio Lunar; Rafael Arace y Anthony Uribe.