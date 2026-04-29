Chile y Argentina evalúan su operación conjunta en la Antártida en medio del creciente interés global por el continente blanco

Chile y Argentina evalúan su operación conjunta en la Antártida

La Patrulla Antártica Naval Combinada es un operativo coordinado entre la Armada de Chile y la Armada Argentina que se desarrolla de manera ininterrumpida desde 1998, en el marco de acuerdos de cooperación bilateral y bajo los principios del Tratado Antártico. Su misión central es brindar apoyo a la navegación, asistir a buques en tránsito por aguas antárticas, realizar tareas de búsqueda y rescate, y contribuir a la protección del medioambiente marino en un territorio donde las condiciones climáticas extremas exigen una coordinación permanente.

En esta XXVIII edición, las autoridades navales de ambos países evalúan no solo la eficiencia operativa de los medios desplegados, sino también la articulación logística entre bases, unidades navales y centros de coordinación marítima. Según información institucional de ambas fuerzas armadas, este tipo de patrullas permite optimizar recursos en una región donde la distancia, el hielo y la imprevisibilidad del clima representan desafíos constantes para cualquier operación.

Armda de CHile y Argentina (2)

La importancia de esta patrulla trasciende lo estrictamente militar

Reforzar esta cooperación es fundamental porque: