Chile y Argentina evalúan su operación conjunta en la Antártida en medio del creciente interés global por el continente blanco

La Armada de Chile y la Armada Argentina iniciaron la evaluación de los resultados de la XXVIII Patrulla Antártica Naval Combinada, una operación conjunta que cada temporada estival refuerza la cooperación binacional ante el creciente interés global por el continente blanco.
En un escenario internacional marcado por el creciente interés científico y estratégico sobre la Antártida, ambas instituciones revisan el desempeño del dispositivo binacional que tiene como objetivo principal garantizar la seguridad marítima, el apoyo logístico y la respuesta ante emergencias en una de las zonas más hostiles del planeta.
Chile y Argentina evalúan su operación conjunta en la Antártida
La Patrulla Antártica Naval Combinada es un operativo coordinado entre la Armada de Chile y la Armada Argentina que se desarrolla de manera ininterrumpida desde 1998, en el marco de acuerdos de cooperación bilateral y bajo los principios del Tratado Antártico. Su misión central es brindar apoyo a la navegación, asistir a buques en tránsito por aguas antárticas, realizar tareas de búsqueda y rescate, y contribuir a la protección del medioambiente marino en un territorio donde las condiciones climáticas extremas exigen una coordinación permanente.
En esta XXVIII edición, las autoridades navales de ambos países evalúan no solo la eficiencia operativa de los medios desplegados, sino también la articulación logística entre bases, unidades navales y centros de coordinación marítima. Según información institucional de ambas fuerzas armadas, este tipo de patrullas permite optimizar recursos en una región donde la distancia, el hielo y la imprevisibilidad del clima representan desafíos constantes para cualquier operación.
La importancia de esta patrulla trasciende lo estrictamente militar
Reforzar esta cooperación es fundamental porque:
- En el contexto internacional actual, la Antártida se ha consolidado como un espacio clave para la investigación científica, el monitoreo del cambio climático y la preservación de ecosistemas únicos.
- La cooperación entre Chile y Argentina se presenta como un ejemplo de diplomacia operativa, donde la seguridad marítima se articula con objetivos ambientales y científicos compartidos.
- La experiencia acumulada en estas casi tres décadas de operación conjunta ha fortalecido mecanismos de respuesta ante emergencias, especialmente en el rescate de embarcaciones civiles o científicas que operan en la región.
- La evaluación de esta nueva edición no solo permite medir resultados operativos, sino también proyectar mejoras para futuras campañas antárticas, en un escenario global donde la cooperación internacional sigue siendo clave para la gobernanza de uno de los territorios más sensibles del planeta.