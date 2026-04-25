Chile impulsa el cable submarino que busca conectar la Antártida con la red global en el lugar más extremo

Cable Submarino diario uno

Chile impulsa el cable submarino que busca conectar la Antártida con la red global en el lugar más extremos

En ese contexto surge el concepto del llamado Cable Antártico, un proyecto de tendido submarino de fibra óptica de aproximadamente 1.850 kilómetros que busca mejorar la conectividad entre el extremo sur de Sudamérica y el continente antártico, con liderazgo y participación activa de Chile, país que mantiene una presencia histórica en la región a través de su red de bases científicas.

La iniciativa se enmarca en la necesidad creciente de fortalecer la infraestructura digital para investigación científica en la Antártida. Hoy, gran parte de la transmisión de datos desde las bases depende de sistemas satelitales limitados, con baja capacidad de ancho de banda y alta latencia. Un cable submarino permitiría un salto cualitativo: transmisión estable, masiva y en tiempo real de datos científicos.

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Un cable submarino intenta atravesar el océano helado para llegar a la Antártida

El proyecto se vincula estrechamente con la estrategia antártica de la República de Chile, que ha posicionado su territorio austral como plataforma logística y científica hacia el continente blanco. Desde Punta Arenas y otras bases del sur, Chile actúa como uno de los principales accesos operativos a la Antártida para investigación internacional.

El objetivo del Cable Antártico no es comercial, sino científico. Está pensado para conectar estaciones de investigación, facilitar el intercambio de datos climáticos, oceanográficos y geofísicos, y mejorar la cooperación internacional en el marco del Tratado Antártico. En ese sentido, la infraestructura no solo transporta información: transporta conocimiento.

Pero su construcción implica desafíos técnicos extremos. El tendido debe atravesar aguas profundas, zonas de alta actividad sísmica y regiones con condiciones climáticas impredecibles. Además, requiere una coordinación internacional compleja, tanto en financiamiento como en gobernanza científica.