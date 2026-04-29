Leonel Bucca reveló el secreto del buen presente de Independiente Rivadavia

Como aspecto a tener en cuenta, Leonel Bucca mencionó el gol tempranero que sufrió la Lepra a los 30 segundos de comenzado el partido cuando Blas Armoa abrió el marcador para el Lobo. "Creo que al haber sido tan pronto, dio un margen de tiempo durante el primer tiempo para pensar, para tranquilizarse. Sabíamos que teníamos tiempo para hacerlo. Te sacude un poco, pero bueno, creo que lo tomamos positivamente y nos hicimos cargo del asunto".

El presente goleador de Leonel Bucca y la clave ganadora de este Independiente Rivadavia

Leonel Bucca lleva 3 goles con la camiseta de Independiente Rivadavia y se ha posicionado como una pieza de recambio destacada para Alfredo Berti. Sobre su presente goleador, el mediocampista expresó: "Venimos derecho, hay que seguir entrenando, seguir enfocados apoyando al que le toque de inicio y, cuando toca, tratar de aprovecharlo al máximo".

Sobre el secreto de un plantel extenso que rinde al máximo tanto en los titulares como en los suplentes, Bucca confesó: "Estamos al cien cada jugador del plantel. Creo que es un grupo muy unido y creo que eso es fundamental. El secreto es la humildad, el compañerismo, tirar todos para el mismo lado. Que las cuatro patas de la mesa están, eso".

Embed - Leonel Bucca mencionó la clave del buen presente de Independiente Rivadavia

Las cuatro patas de la mesa alude a lo que hace varios años se tomó como premisa en Independiente Rivadavia que tiene que ver con que la dirigencia, cuerpo técnico, jugadores y la hinchada estén todos juntos tirando para el mismo lado.

Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia

Este jueves, por la fecha 3 de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia recibirá a Deportivo La Guaira en el Malvinas Argentinas a partir de las 19. Luego visitará a Aldosivi de Mar del Plata el domingo, a partir de las 13.30.