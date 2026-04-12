Jannik Sinner tocó el cielo en el Masters de Montecarlo: le ganó a Carlos Alcaraz y es número uno

La grandeza de ambos deportistas quedó plasmada en el diálogo escuchado en la red, donde fueron a saludarse al terminar el partido: - Alcaraz: "Canchas rápidas, césped, clay... bien jugado". - Sinner: "Siempre es un placer, siempre es un placer". - Alcaraz: "Gran trabajo, hermano. Felicidades".

tenis-masters montecarlo-final-carlos alcaraz Carlos Alcaraz tuvo dos buenos inicios de sets, pero no pudo cerrarlos, y se impuso la regularidad de Sinner.

Un peleadísimo duelo entre Sinner y Alcaraz

El primero en ponerse en ventaja fue el murciano Alcaraz, que tomó una ventaja de 2-0 en el primer set. Sinner se recuperó y sumó tres juegos consecutivos para restablecer el orden de los servicios. Hasta que el tie-break decidió la manga inicial. El italiano, que llegó a sacar con 6/4 para cerrar, vio cómo el español se salvaba del primer punto de set, pero luego entregó el parcial con una doble falta, tras una hora y 14 minutos de encuentro.

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En el segundo parcial se repitió la historia. De nuevo, Alcaraz se adelantó con un break 3-1, pero el italiano demostró su regularidad y solvencia, y se quedó los últimos cinco juegos para coronarse.

tenis-masters montecarlo-final-jannik sinner-01 Jannik Sinner hizo celebrar a toda Italia con su triunfo en Mónaco.

Este es el cuarto título ATP Masters 1000 consecutivo para el italiano, que se quedó con los tres primeros de este año: Indian Wells, Miami y Montecarlo. Además es el octavo título Masters 1000 de su carrera.

Carlos Alcaraz ganó su primer título en el Masters 1000 de Montecarlo en 2025, derrotando en la final al italiano Lorenzo Musetti por 3-6, 6-1 y 6-0.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner llegaron igualados en número de semanas en la cima del escalafón. Cada uno contaba con 66 semanas, la duodécima mejor cifra en la historia del ATP Rankings creado en 1973, y ahora el italiano le sumó una más a su registro.