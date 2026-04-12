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Jannik Sinner tocó el cielo en el Masters de Montecarlo: le ganó a Carlos Alcaraz y es número uno

Jannik Sinner se impuso en la final del Masters de Montecarlo en sets corridos y se quedó con el torneo. Desde el lunes será el flamante N°1 del ranking ATP

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz el Masters de Montecarlo y lo desplazó del primer puesto del ranking ATP.

Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz el Masters de Montecarlo y lo desplazó del primer puesto del ranking ATP.

El italiano Jannik Sinner demostró su gran momento y pudo destronar por partida doble al español Alcaraz, especialista en polvo de ladrillo. Además de ganar torneo Masters de Montecarlo, donde el español defendía el título, le arrebató el primer puesto del escalafón mundial.

Este domingo la cancha principal del Monte-Carlo Country Club fue el escenario de una batalla singular entre los dos mejores tenistas de la temporada, que además del título de campeón del Masters 1000 monegasco, dirimieron quien lucirá este lunes el puesto del número uno del ranking ATP, y Carlos Alcaraz fue el derrotado.

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Jannik Sinner coronó en el Masters de Montecarlo su gran momento

El italiano Sinner se impuso a Carlos Alcaraz en un durísimo y parejo duelo, que tuvo estos parciales: 7-6(5) y 6-3 en 2 horas 15 minutos de partido. De esta forma se coronó por primera vez en este Masters de Montecarlo que se juega en el principado y embolsó un premio en metálico de 974.370 euros. El total de premios a repartir es de más de 6 millones 300 mil euros (6.309.095).

La grandeza de ambos deportistas quedó plasmada en el diálogo escuchado en la red, donde fueron a saludarse al terminar el partido: - Alcaraz: "Canchas rápidas, césped, clay... bien jugado". - Sinner: "Siempre es un placer, siempre es un placer". - Alcaraz: "Gran trabajo, hermano. Felicidades".

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Carlos Alcaraz tuvo dos buenos inicios de sets, pero no pudo cerrarlos, y se impuso la regularidad de Sinner.

Carlos Alcaraz tuvo dos buenos inicios de sets, pero no pudo cerrarlos, y se impuso la regularidad de Sinner.

Un peleadísimo duelo entre Sinner y Alcaraz

El primero en ponerse en ventaja fue el murciano Alcaraz, que tomó una ventaja de 2-0 en el primer set. Sinner se recuperó y sumó tres juegos consecutivos para restablecer el orden de los servicios. Hasta que el tie-break decidió la manga inicial. El italiano, que llegó a sacar con 6/4 para cerrar, vio cómo el español se salvaba del primer punto de set, pero luego entregó el parcial con una doble falta, tras una hora y 14 minutos de encuentro.

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En el segundo parcial se repitió la historia. De nuevo, Alcaraz se adelantó con un break 3-1, pero el italiano demostró su regularidad y solvencia, y se quedó los últimos cinco juegos para coronarse.

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Jannik Sinner hizo celebrar a toda Italia con su triunfo en M&oacute;naco.

Jannik Sinner hizo celebrar a toda Italia con su triunfo en Mónaco.

Este es el cuarto título ATP Masters 1000 consecutivo para el italiano, que se quedó con los tres primeros de este año: Indian Wells, Miami y Montecarlo. Además es el octavo título Masters 1000 de su carrera.

Carlos Alcaraz ganó su primer título en el Masters 1000 de Montecarlo en 2025, derrotando en la final al italiano Lorenzo Musetti por 3-6, 6-1 y 6-0.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner llegaron igualados en número de semanas en la cima del escalafón. Cada uno contaba con 66 semanas, la duodécima mejor cifra en la historia del ATP Rankings creado en 1973, y ahora el italiano le sumó una más a su registro.

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