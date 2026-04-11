Jannik Sinner y Carlos Alcaraz: cara cara por el Masters de Montecarlo y el número uno del ranking

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Jannik Sinner imparable y finalista en el Masters de Montecarlo

El italiano Jannik Sinner demostró un juego implacable y de un altísimo nivel, aprovechando las cuatro oportunidades de quiebre que se le presentaron a lo largo del partido y sin darle chances a su oponente en ninguna ocasión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmgmoron/status/2042953487634342081&partner=&hide_thread=false Esta es la diferencia entre el número 2 y número 3 del Ranking.



Alcaraz y Sinner juegan a otra cosa distinta a los demás.



Octava victoria seguida ante Zverev

Ha ganado 16 de los últimos 17 ante Sascha

Cuarta final de M1000 seguida pic.twitter.com/whcgIA0LD9 https://t.co/h4WIAAoApC — José Morón (@jmgmoron) April 11, 2026

De esta manera, Sinner también mantiene vivas sus chances de terminar la semana como número 1 del mundo y para que esto ocurra debería cumplirse alguno de los siguientes dos escenarios. Uno de ellos es que el italiano se quede con el título en este Masters de Montecarlo.

Carlos Alcaraz contundente y a defender el Número 1

El español Carlos Alcaraz tuvo que enfrentar a un buen jugador como Valentin Vacherot, que se hizo más fuerte por jugar "en casa", pero demostrando porqué está al tope del escalafón mundial, superó la prueba con creces y se sumó como finalista para defender su puesto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheTennisLetter/status/2042986260181229868&partner=&hide_thread=false Carlos Alcaraz becomes the 3rd man to reach 10 ATP 1000 finals before the age of 23.



Rafa Nadal.



Novak Djokovic.



Carlos Alcaraz.



Another incredible achievement. pic.twitter.com/F6VMJKv3fr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 11, 2026

Alcaraz alcanzó su séptima final consecutiva y podrá enfrentar a su "sombra", Sinner en una cara a cara en Montecarlo.

En caso levantar el trofeo este domingo, Alcaraz conquistará con solo 22 años su vigésimo séptimo título ATP, el tercero en la temporada y su noveno de Masters 1000.

"Para mí, estoy muy contento con haber ganado este complicado partido frente a Valentin”, reveló Alcaraz. “Está haciendo un gran tenis, con mucha confianza ahora mismo, jugando en casa. Era muy duro ganarle, pero estoy muy emocionado con mi primer duelo ante Sinner en 2026", destacó sobre su triunfo y la final en ciernes.