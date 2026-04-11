Jannik Sinner y Carlos Alcaraz: cara cara por el Masters de Montecarlo y el número uno del ranking

Jannik Sinner logró este sábado un gran triunfo en su búsqueda del primer puesto del ranking, al derrotar en semifinales del Masters de Mónaco al alemán Alexander Zverev en forma contundente y en sets corridos. En segundo turno, Carlos Alcaraz despachó al local Valentin Vacherot y habrá batalla por el tope del escalafón de la ATP.
En el Court Rainiero III, Sinner se impuso 6-1 y 6-4, en 1 hora y 22 minutos de juego, y a continuación el español Carlos Alcaraz doblegó a Valentín Vacherot por doble 6-4, en 1 hora 24 minutos.
La final entre Alcaraz y Sinner se juega este domingo a las 10 -hora argentina- y se podrá ver por TV en ESPN y la plataforma Disney+.
Jannik Sinner imparable y finalista en el Masters de Montecarlo
El italiano Jannik Sinner demostró un juego implacable y de un altísimo nivel, aprovechando las cuatro oportunidades de quiebre que se le presentaron a lo largo del partido y sin darle chances a su oponente en ninguna ocasión.
De esta manera, Sinner también mantiene vivas sus chances de terminar la semana como número 1 del mundo y para que esto ocurra debería cumplirse alguno de los siguientes dos escenarios. Uno de ellos es que el italiano se quede con el título en este Masters de Montecarlo.
Carlos Alcaraz contundente y a defender el Número 1
El español Carlos Alcaraz tuvo que enfrentar a un buen jugador como Valentin Vacherot, que se hizo más fuerte por jugar "en casa", pero demostrando porqué está al tope del escalafón mundial, superó la prueba con creces y se sumó como finalista para defender su puesto.
Alcaraz alcanzó su séptima final consecutiva y podrá enfrentar a su "sombra", Sinner en una cara a cara en Montecarlo.
En caso levantar el trofeo este domingo, Alcaraz conquistará con solo 22 años su vigésimo séptimo título ATP, el tercero en la temporada y su noveno de Masters 1000.
"Para mí, estoy muy contento con haber ganado este complicado partido frente a Valentin”, reveló Alcaraz. “Está haciendo un gran tenis, con mucha confianza ahora mismo, jugando en casa. Era muy duro ganarle, pero estoy muy emocionado con mi primer duelo ante Sinner en 2026", destacó sobre su triunfo y la final en ciernes.