Inicio Ovación Tenis Jannik Sinner
Tenis internacional

Jannik Sinner ganó algo más que un título en el Miami Open y se acerca al número uno

Jannik Sinner se coronó en el Miami Open 2026, segundo Masters 1000 de la temporada, completando el denominado Sunshine double.

Por Juan Pablo García
Sinner se consagró campeón en Miami.

Jannik Sinner coronó otro torneo dominante en el Miami Open 2026 y se consagró campeón del segundo Masters 1000 de la temporada sobre pista dura, completando el denominado Sunshine double que conforman este certamen y el de Indian Wells.

El italiano, número 2 del mundo, venció en la final a Jiri Lehecka por un doble 6-4 y levantó el trofeo en el Hard Rock Stadium, completando los dos primeros Masters 1000 del año sin ceder ni un solo set.

Jannik Sinner domina el circuito y más en canchas duras.

Con esta victoria, Sinner se convirtió en el primer hombre desde Roger Federer en 2017 en ganar ambos torneos estadounidenses en la misma temporada y extendió su récord histórico de sets consecutivos ganados en torneos del Masters 1000, llegando a 34 sets consecutivos (17 partidos) ganados.

Un camino impecable de Sinner llegó a Miami en gran nivel y pese a las interrupciones por la lluvia cerró el torneo con solidez ante el checo Lehecka, quien jugó su primera final de Masters 1000.

"Gracias a mi equipo. No todos están aquí. Supongo que me están viendo desde casa. El trabajo que hacen es increíble. Intento dar lo mejor de mí cada día. Tuvimos días de entrenamiento excelentes antes de Indian Wells. Ver este resultado me alegra, y aún más el nivel que estamos intentando alcanzar", dijo el italiano antes de iniciar la temporada de polvo de ladrillo en Europa.

Para ganar su título de ATP número 26 el italiano mostró un tenis de altísimo nivel y una consistencia casi imbatible para obtener el segundo Miami Open en su carrera (ya lo había ganado en 2024) y sigue recortando distancia en la lucha por el número 1 del ranking, donde Carlos Alcaraz cedió terreno al caer demasiado temprano en Miami.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas