Torneo Apertura 2026: la clasificación a los playoffs tras el triunfo de Independiente

En la Zona A Boca le ganó a Central Córdoba (2-1) y llegó a 30 puntos, Estudiantes (28) puede superarlo si le gana más tarde a Platense, Vélez (27) jugará el lunes con el ya eliminado Newell's, Talleres (26) empató 1 a 1 con Unión (octavo con 21), Independiente (24) se clasificó tras ganarle 2 a 1 a San Lorenzo (7mo con 22) y Lanús (6to con 24) también se clasificó, pero apenas pudo empatar sin goles con Riestra.

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Los que aún pueden meterse en el Top 8 son Defensa y Justicia (19) e Instituto (18) que jugarán el lunes frente a dos equipos ya eliminados: Gimnasia y Esgrima y Estudiantes de Río Cuarto.

En la Zona B Independiente Rivadavia (33) ya es primero antes de jugar con Aldosivi, mientras que River (29), Argentinos Juniors (29) y Rosario Central (27) definirán este domingo sus posiciones finales del 2do al 4to.

Detrás aparecen Belgrano (23), Gimnasia La Plata (23), Huracán (21) y por ahora el 8vo sería Barracas Central (21) que perdió 2 a 1 con el ya eliminado Banfield. Los que aún pueden meterse en playoffs este domingo son Racing (20), Tigre (19) y Sarmiento (19).

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Las fechas de los playoffs del Torneo Apertura 2026

Octavos de final: Fin de semana del 10/5

Cuartos de final: Entre el martes 12 y el jueves 14/5.

Semifinales: Fin de semana del 17/5.

Final: Sábado 24/5.

Los playoffs serán en la cancha del equipo mejor ubicado y la final será en cancha neutral.

Los partidos que faltan jugarse en el Torneo Apertura

Sábado 2/5

21.15 Platense vs. Estudiantes de La Plata

Domingo 3/5

13.30 Aldosivi vs. Independiente Rivadavia

16 Racing vs. Huracán

16 Rosario Central vs. Tigre

16 Belgrano vs. Sarmiento

16 Gimnasia La Plata vs. Argentinos Juniors

18.30 River Plate vs. Atlético Tucumán

Lunes 4/5

17 Gimnasia y Esgrima vs. Defensa y Justicia

19.15 Vélez Sarsfield vs. Newell's Old Boys

21.30 Estudiantes RC vs. Instituto

Así están las posiciones

tabla 1