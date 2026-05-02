Inicio Fútbol Torneo Apertura
Liga Profesional

Torneo Apertura 2026: la clasificación a los playoffs tras el triunfo de Independiente

Aunque faltan varios partidos, el Torneo Apertura 2026 va delineando lo que serán los cruces que iniciarán la semana próxima los playoffs.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Independiente se metió en los playoffs y San Lorenzo tiene que esperar.

Independiente se metió en los playoffs y San Lorenzo tiene que esperar.

Aunque todavía faltan jugarse entre domingo y lunes varios partidos de la fecha 9 que fue reprogramada en su momento, el Torneo Apertura 2026 va delineando lo que serán los cruces que iniciarán la semana próxima los playoffs.

talleres union 1
Talleres se clasificó y Unión por ahora es el octavo pasajero a los playoffs del Torneo Apertura.

Talleres se clasificó y Unión por ahora es el octavo pasajero a los playoffs del Torneo Apertura.

En la Zona A Boca le ganó a Central Córdoba (2-1) y llegó a 30 puntos, Estudiantes (28) puede superarlo si le gana más tarde a Platense, Vélez (27) jugará el lunes con el ya eliminado Newell's, Talleres (26) empató 1 a 1 con Unión (octavo con 21), Independiente (24) se clasificó tras ganarle 2 a 1 a San Lorenzo (7mo con 22) y Lanús (6to con 24) también se clasificó, pero apenas pudo empatar sin goles con Riestra.

Embed - PARTIDAZO EN EL NUEVO GASÓMETRO | #SANLORENZO 1 - 2 #INDEPENDIENTE | Resumen

Los que aún pueden meterse en el Top 8 son Defensa y Justicia (19) e Instituto (18) que jugarán el lunes frente a dos equipos ya eliminados: Gimnasia y Esgrima y Estudiantes de Río Cuarto.

En la Zona B Independiente Rivadavia (33) ya es primero antes de jugar con Aldosivi, mientras que River (29), Argentinos Juniors (29) y Rosario Central (27) definirán este domingo sus posiciones finales del 2do al 4to.

Detrás aparecen Belgrano (23), Gimnasia La Plata (23), Huracán (21) y por ahora el 8vo sería Barracas Central (21) que perdió 2 a 1 con el ya eliminado Banfield. Los que aún pueden meterse en playoffs este domingo son Racing (20), Tigre (19) y Sarmiento (19).

Embed - TRIUNFO AGÓNICO DEL TALADRO PARA COMPLICAR AL GUAPO | Barracas Central 1-2 Banfield | RESUMEN

Las fechas de los playoffs del Torneo Apertura 2026

  • Octavos de final: Fin de semana del 10/5
  • Cuartos de final: Entre el martes 12 y el jueves 14/5.
  • Semifinales: Fin de semana del 17/5.
  • Final: Sábado 24/5.

Los playoffs serán en la cancha del equipo mejor ubicado y la final será en cancha neutral.

Los partidos que faltan jugarse en el Torneo Apertura

Sábado 2/5

  • 21.15 Platense vs. Estudiantes de La Plata

Domingo 3/5

  • 13.30 Aldosivi vs. Independiente Rivadavia
  • 16 Racing vs. Huracán
  • 16 Rosario Central vs. Tigre
  • 16 Belgrano vs. Sarmiento
  • 16 Gimnasia La Plata vs. Argentinos Juniors
  • 18.30 River Plate vs. Atlético Tucumán

Lunes 4/5

  • 17 Gimnasia y Esgrima vs. Defensa y Justicia
  • 19.15 Vélez Sarsfield vs. Newell's Old Boys
  • 21.30 Estudiantes RC vs. Instituto

Así están las posiciones

tabla 1

tabla 2

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar