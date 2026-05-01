Úbeda y el probable equipo de Boca para jugar en Santiago del Estero por el Torneo Apertura

Boca visitará este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero, para jugar el partido pendiente de la novena fecha del Torneo Apertura 2026, e intentar aprovechar su última chance de terminar primero en la Zona A.
Boca visitará este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero, para jugar el partido pendiente de la novena fecha del Torneo Apertura.
Boca visitará este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero, para jugar el partido pendiente de la novena fecha del Torneo Apertura 2026, e intentar aprovechar su última chance de terminar primero en la Zona A.
El equipo xeneize, ya clasificado, está segundo con 27 puntos y a solo una unidad del líder, que es Estudiantes de La Plata.
Además, en este encuentro, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda buscará recuperarse luego de la derrota en la Copa Libertadores ante Cruzeiro, en Brasil, donde resignó un invicto de 14 partidos.
Teniendo en cuenta el partido del martes pasado y lo que viene, tanto en la Copa como en los playoffs del Apertura, Úbeda pondría en Santiago del Estero una formación plagada de jugadores que suelen ser suplentes, con el objetivo de darle descanso a los habituales titulares de cara al enfrentamiento del próximo martes ante Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores.
Con algunas dudas, pero la certeza de que reservará a los once titulares, Úbeda prepara un equipo alternativo para jugar en Santiago del Estero.
Los once serían: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech o Williams Alarcón, Alan Velasco; Kevin Zenón o Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez.