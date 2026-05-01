Úbeda y el probable equipo de Boca para jugar en Santiago del Estero por el Torneo Apertura

Además, en este encuentro, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda buscará recuperarse luego de la derrota en la Copa Libertadores ante Cruzeiro, en Brasil, donde resignó un invicto de 14 partidos.

Teniendo en cuenta el partido del martes pasado y lo que viene, tanto en la Copa como en los playoffs del Apertura, Úbeda pondría en Santiago del Estero una formación plagada de jugadores que suelen ser suplentes, con el objetivo de darle descanso a los habituales titulares de cara al enfrentamiento del próximo martes ante Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores.

La probable formación de Boca ante Central Córdoba

Con algunas dudas, pero la certeza de que reservará a los once titulares, Úbeda prepara un equipo alternativo para jugar en Santiago del Estero.

Los once serían: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech o Williams Alarcón, Alan Velasco; Kevin Zenón o Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez.