Fabrizio Sartori y el gran momento de Independiente Rivadavia: "un equipo serio y con mucha responsabilidad"

"Creo que los buenos momentos y la racha hay que saberla aprovechar, pero también seguir trabajando siendo un equipo serio y con mucha responsabilidad. Eso es lo que Alfredo (Berti) nos pide y nosotros tratamos de seguir sus órdenes", agregó el goleador de la Lepra en lo que va del 2026.

Dentro de un momento soñado Independiente Rivadavia encadenó dos goleadas seguidas en el clásico ante Gimnasia (5-1) y por la Copa ante La Guaira (4-1) y Sartori fue uno de los protagonistas: "Más que nada esta última semana empezamos a jugar partidos decisivos por la Copa y también el clásico, con rivales muy fuertes también en el torneo local y bueno, yo creo que también te ayuda porque te vas acostumbrando a ese roce que por ahí un equipo necesita para para pelear torneo y también para competir.

Embed - Fabrizio Sartori tras la goleada de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Por último, en lo individual, el ex Newell's indicó: "Cada vez me siento mejor. Creo que con los chicos nos entendemos muy bien arriba, sabemos por ahí rotar y cambiar posiciones. Por ahí cuando estoy un poco cansado Alex (Arce) hace el laburo de seguir al cinco. Cambio posiciones también con Mati (Fernández) y Alfredo (Berti) nos da esa libertad y también nos da esa confianza que el jugador necesita para poder desenvolverse dentro de la cancha. Obviamente con el correr de los partidos le fuimos agarrando la mano y creo que en estos últimos también lo fuimos ratificando y por eso también las cosas salen y también hacemos muchos goles".

Sartori sobre Arce y Villa, los goleadores de la noche de Copa

El triplete de Alex Arce: "El 9 que haga los goles. Hoy ganamos 4-1 e hizo 3, así que esperemos que siga así por que es un jugador que a nosotros nos ayuda muchísimo porque tiene mucho peso dentro del área. Ojalá que siga igual".

La vuelta al gol de Villa: "Me puso muy contento, más que nada porque porque lo venía lo venía buscando hace varios partidos y por ahí no no se le estaba dando, cada vez estaba más cerca y bueno, estoy muy contento porque volvió al gol y pudo hacer un gran partido también".