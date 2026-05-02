Claudio Úbeda en conferencia: el valor de la rotación y el próximo desafío de Boca en Copa Libertadores

La palabra de Claudio Úbeda

Sobre la importancia de haber conseguido el triunfo con un equipo alternativo, el DT de Boca manifestó: “La satisfacción de haber ganado el partido que es lo más importante, dentro de esta rotación es importante la suma de todos los jugadores y eso nos ayudó mucho”.

“Me quedé un poquito con el sabor amargo de tener que haber terminado el partido antes y haber aprovechado las situaciones, no debimos haber sufrido. Nos pusieron un poco en jaque en el final del partido, pero nos tiene que servir para lo que viene”, sumó Úbeda sobre las oportunidades que el Xeneize desaprovechó.

En cuanto a la seguidilla que se le viene a Boca, el DT resaltó: “Estamos muy bien, tenemos en claro que tenemos estos 20/25 días apretados de partidos, que tenemos que descansar y ponernos a punto para que cada jugador pelee en el equipo”.

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Claudio Úbeda destacó el triunfo de Boca frente a Central Córdoba y se lamentó por no haber cerrado antes el partido.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/PFbHNQK9Pj — DSPORTS (@DSports) May 2, 2026

Úbeda y la Copa Libertadores

Sobre el mano a mano con el equipo de Pipa Benedetto, expresó: “La obligación siempre está. Tenemos que ir a buscar el partido, ya conocemos al rival, sabemos que estuvo variando su planteo táctico en sus últimos dos partidos. Ya mañana nos metemos de lleno en el partido de Copa para el martes”.

“Lo que nosotros tenemos claro es que cada partido que Boca juega pasa a ser el más importante. Y eso los chicos lo tienen muy asimilado. Cada partido es el más importante. Para eso nos ocupamos nosotros con quién tiene que jugar. Ellos saben que deben entregar todo, se los ve bien en las rotaciones que hacemos, entendemos que hay un buen clima”, cerró Úbeda.