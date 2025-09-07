Más allá de ese cambio obligatorio entre los protagonistas del conjunto lasherino, el juego que intentaron plasmar en el primer tiempo no llegó a efectivizarse con claridad. Es así que las situaciónes más claras del partido tuvo como ejecutores al conjunto visitante, quienes se hicieron dueños de la pelota intentando con cambios de banda que descolocaba a la defensa del equipo mendocino.

Cristian Aracena, a sus 38 años, se comenzó a convertir en figura ya que, primero, mandó al corner un zapatazo a corta distancia de Facundo Comachi y, después, hizo lo propio al sacar un tiro libre que de no ser por su mano derecha se clavaba en el ángulo.

Cristian Aracena Cristian Aracena fue la figura de Huracán Las Heras. Nicolás Ríos.

Pero la fortaleza del esperimentado arquero se rompió cuandoa los 36 minutos Mateo Palmieri cambió la pelota de frente para que Martín Comachi, con una habilidad absoluta, gambeteara a Joel Villegas para luego definir con una gran calidad. Golazo y 1 a 0 a favor de la visita mientras que Huracán Las Heras había podido hacer poco y nada en la parte ofensiva.

Huracán Las Heras - Santamarina (12) La Número 1 acompañó a su equipo. Nicolás Ríos.

Un cambio de actitud que no fue suficiente

En el segundo tiempo los dirigidos por Osvaldo Gullace y Alejandro De la Riba (ambos suspendidos) mostraron un cambio de actitud muy significativo. Además, los cambios elegidos aportaron mayor movilidad en la parte ofensiva que en el primer tiempo se mostró completamente acéfala.

Fue así que Luis Rossi y Agustín Muñóz comenzaron a destacarse aportando dinamismo; además, Muñoz logró empatar el encuentro a los 21 luego de una jugada donde hubo más garra y empuje que habilidad. Desde las tribunas se desató el grito de gol que tanto necesitaba el hincha del Globo lasherino.

Huracán Las Heras - Santamari (3) Agustín Muñóz convirtió el empate. Nicolás Ríos.

Pero la alegría duró poco porque a los 30 minutos Lucas Comachi sacó un centro desde el sector izquierdo que encontró la cabeza de su hermano Martín mande la pelota al fondo de la red. De esta manera el delantero convirtió su segundo gol que provocó que los jugadores suplentes saltaran al campo de juego para celebrarlo con sus compañeros.

Huracán Las Heras - Santamarina (13) El centro del 10 terminó en la cabeza del 9: Lucas y Martín Comechi, respectivamente. Nicolás Ríos.

Con el correr de los minutos, nuevamente, Pity Aracena se transformó en figura al atajar múltiples situaciones de peligro con la esperanza de que sus compañeros lograran empatar el encuentro; lo que nunca llegó.

Huracán Las Heras - Santamari (9) Finalmente Huracán no logró quedarse con los tres puntos. Nicolás Ríos.

Ahora Huracán Las Heras viajará a San Luis para intentar vencer a Juventud Unida mientras que estará atento a los otros partidos que pueden condicionar su clasificación; no obstante, sin dudas, primero tiene que ganar su encuentro para recién soñar con continuar en la siguiente fase del Federal A.

Huracán Las Heras - Santamari (5) El Globo está complicado para conseguir la clasificación. Nicolás Ríos.

Síntesis del partido

Huracán Las Heras: Cristian Aracena; Joel Villegas, Agustín López, Enzo Montenegro, Nicolás Chacón; Luciano Ortega, Matías Dieli, Nicolás Sandoval, Agustín Verdugo; Ignacio González y Joan Juncos. DT: Osvaldo Gullace y Alejandro De la Riba (suspendidos).

Santamarina: Uriel Moris; Maximiliano Martínez, Nicolás Romat, Adriano Romero, Matías Labaroni; Mateo Palmieri, Nicolás Igartua, Luis Dezi, Lucas Comachi; Facundo Pérez y Martín Comachi. DT: Diulio Botella.

Goles: PT: 36’ Martín Comachi (SM). ST: 21’ Agustín Muñoz (HLH), 30’ Martín Comachi (SM).

Cambios: en Huracán Las Heras: ST: al comienzo, Agustín Muñoz por González; 18’ Juan G. Aguilar por Chacón y Luis Rossi por Verdugo; 37’ Francisco Agost por Villegas y Bautista Aldunate por Dielli. En Santamarina: ST: 6’ Tenca Hernández por Pérez; 35’ Tomás D’Angelo por M. Comachi; 41’ Agustín Lucero por Dezi y Gabriel Navarro por L. Comachi.

Estadio: General San Martín.

Árbitro: Fernando Omar Marcos.