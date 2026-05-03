La voz del hincha de Godoy Cruz en un partido clave ante el Deportivo Morón en el Feliciano Gambarte

La previa del partido entre Godoy Cruz y Deportivo Morón

La previa del partido, se vio a los simpatizantes con los colores del Expreso. Algunos eligieron llegar con tiempo al Gambarte. Otros lo hicieron sobre la hora para presenciar el partido en una tarde agradable.

El Bodeguero jugó de local con Ciudad de Bolívar (igualó 1 a 1), con Deportivo Madryn (empató 0 a 0), le ganó a Ferro 2 a 1 y frente a Acassuso 2 a 0 y viene de empatar ante San Miguel.

futbol-primera nacional-godoy cruz-moron-hinchas-02 La familia tombina dijo sí a la cita para alentar a su equipo contra Deportivo Morón por la Primera Nacional.

La voz del hincha de Godoy Cruz

En la previa del duelo frente al Deportivo Morón, los simpatizantes no escondieron su descontento con la actualidad del equipo, con el trabajo del actual DT Mariano Toedtli y a la vez no disimularon su cariño con el Gato Daniel Walter Oldrá, que se confirmó su vuelta como Director Deportivo del club, tras el alejamiento del club, en la etapa que tuvo como entrenador del equipo.

Así opinaron

Horas antes del inicio del encuentro entre el Tomba y el Gallito, ya se contaban por miles los hinchas que hacían el aguante en las cercanías del estadio Feliciano Gambarte y dieron su opinión sobre la actualidad del equipo.

Embed - En la previa del duelo Godoy Cruz Morón, Gastón -un hincha- habló del equipo y la vuelta de Oldrá

El aguante de los hinchas en la previa

Embed - Hinchas y familias enteras llegaron temprano al Feliciano Gambarte y opinaron sobre el Tomba

Godoy Cruz volverá a ser local ante Racing de Córdoba, el equipo de Ricky Centurión

Godoy Cruz tras el encuentro ante el Deportivo Morón volverá a jugar de local por la fecha 13. En esta oportunidad jugará ante Racing de Córdoba, por la fecha 13 del certamen. Este partido se disputará el próximo domingo 10 de mayo a las 16.30.