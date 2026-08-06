Envolver frutas y verduras en papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Este compuesto actúa como un regulador del crecimiento y la maduración; sin embargo, al acumularse en el refrigerador, acelera el proceso de descomposición no solo del propio alimento, sino también del resto de los productos que lo rodean.

Al utilizar el papel aluminio para envolver piezas específicas, como el apio, el brócoli o las bananas, se logra contener la concentración de este gas y, al mismo tiempo, se aísla el alimento de las corrientes de aire frío y seco del electrodoméstico.

Los beneficios de este truco casero

Implementar este método de almacenamiento aporta beneficios directos que se traducen en un mejor aprovechamiento de las compras semanales:

Retrasa la oxidación y la maduración: al bloquear la interacción con el oxígeno y contener el gas etileno, los vegetales de hoja y los frutos frenan su proceso de deterioro. Por ejemplo, el apio envuelto de esta manera puede conservar su textura crujiente y su color verde vibrante durante semanas enteras dentro de la casa.

al bloquear la interacción con el oxígeno y contener el gas etileno, los vegetales de hoja y los frutos frenan su proceso de deterioro. Por ejemplo, el apio envuelto de esta manera puede conservar su textura crujiente y su color verde vibrante durante semanas enteras dentro de la casa. Barrera total contra la luz y la humedad: el aluminio es un material completamente opaco. Esto impide que la luz de la heladera afecte a los nutrientes fotosensibles de los vegetales, mientras que sella la humedad justa para evitar que las piezas se deshidraten, se arruguen o pierdan firmeza.

el aluminio es un material completamente opaco. Esto impide que la luz de la heladera afecte a los nutrientes fotosensibles de los vegetales, mientras que sella la humedad justa para evitar que las piezas se deshidraten, se arruguen o pierdan firmeza. Protección mecánica: en el trajín cotidiano de la casa, las frutas y verduras suelen sufrir golpes, aplastamientos o magulladuras al amontonarse en los cajones del refrigerador. El papel de aluminio actúa como un acolchado protector que amortigua los impactos y evita que se formen manchas negras u oscuras por presión.

A pesar de sus múltiples ventajas, los expertos en seguridad alimentaria recomiendan aplicar este truco con criterio. No todas las frutas y verduras reaccionan igual ante el metal.