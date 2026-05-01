La historia de Kevin Valdez una de la promesas del Club Godoy Cruz Antonio Tomba

Su debut frente a San Miguel

Kevin Valdez tuvo su estreno ante San Miguel en el Feliciano Gambarte y por la Primera Nacional, el pasado 18 de abril ingresando en el complemento. Sobre sus primeros minutos, reveló: "Fue una emoción muy grande poder debutar con los colores que vengo vistiendo desde muy chico. La vengo peleando y pude aprovechar la oportunidad".

Kevin Valdez. 17 Kevin Valdez dijo presente en el plantel de la Primera Nacional del Tomba.

"Mis compañeros me dieron mucha confianza desde el primer día que empecé a entrenar con ellos. Me dieron muchos consejos. Los más experimentados cuando me tocó debutar me dijeron que lo hiciera como en Reserva y que lo disfrutara que era un momento único", aseguró Kevin Valdez. "Mis compañeros me dieron mucha confianza desde el primer día que empecé a entrenar con ellos. Me dieron muchos consejos. Los más experimentados cuando me tocó debutar me dijeron que lo hiciera como en Reserva y que lo disfrutara que era un momento único", aseguró Kevin Valdez.

"Mis metas es llevar a Godoy Cruz a Primera, y algún día poder vestir los colores de la selección". "Mis metas es llevar a Godoy Cruz a Primera, y algún día poder vestir los colores de la selección".

"Con Santino Andino jugamos en el 2024 en Reserva. Es un ejemplo como persona, jugador y compañero de trabajo", opinó Kevin. "Con Santino Andino jugamos en el 2024 en Reserva. Es un ejemplo como persona, jugador y compañero de trabajo", opinó Kevin.

kevin valdez tomba uno. Este jueves marcó un doblete en el triunfo ante Talleres por 2 a 1. Foto: Prensa Godoy Cruz

Con un doblete de Kevin Valdez ganó la Reserva de Godoy Cruz a Talleres

La Reserva del Club Godoy Cruz Antonio Toma superó el jueves a Talleres de Córdoba en Coquimbito por 2 a 1, con doblete de Kevin Valdez, por la fecha 11 del torneo de Reserva de Proyección. Valdez marcó a los 3' y 15'del primer tiempo. Para la T descontó Sebastián Corradi de penal a los 32' del complemento.

Cuando juega Godoy Cruz por el torneo de la Primera Nacional

Godoy Cruz jugará ante el líder Deportivo Morón por la fecha 12 del torneo de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará este domingo 3 de mayo a las 16.30, en el Feliciano Gambarte, y será dirigido por Maximiliano Manduca.