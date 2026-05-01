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La historia de Kevin Valdez una de la promesas del Club Godoy Cruz Antonio Tomba

Kevin Valdez con sus 18 años, el delantero de Godoy Cruz debutó ante San Miguel, en la Primera Nacional desde los cinco años que está en el Tomba

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Kevin Valdez el pibe de 18 años de  Godoy Cruz que desde chico que está en el club y tuvo su estreno ante San Miguel, en el Gambarte, por el torneo de la Primera Nacional.

Kevin Valdez el pibe de 18 años de  Godoy Cruz que desde chico que está en el club y tuvo su estreno ante San Miguel, en el Gambarte, por el torneo de la Primera Nacional.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Con 18 años Kevin Valdez debutó en Godoy Cruz, en el torneo de la Primera Nacional. Su estreno fue en el empate sin goles ante San Miguel en el Feliciano Gambarte. El pibe de categoría 2007, en Reserva ha marcado 8 goles, tres en el 2024 y cinco en este 2026. Desde muy chico que está en el Tomba.

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Kevin Valdez desde los 5 a&ntilde;os que est&aacute; en el Tomba. El delantero ha marcado 8 goles en Reserva y tuvo su debut ante San Miguel en la Primera Nacional.

Kevin Valdez desde los 5 años que está en el Tomba. El delantero ha marcado 8 goles en Reserva y tuvo su debut ante San Miguel en la Primera Nacional.

Sus inicios en Godoy Cruz

Kevin Valdez contó sus inicios en el fútbol y admitió: "Estoy en el club desde los cinco años, yo vivo en Rodeo del Medio, muy cerca del predio que está en Coquimbito. Hice todas la infantiles y juveniles. Me he formado en este club, subí a la Reserva en el 2024, tenía 16 años con Ernesto Pedernera y en ese año hice tres goles, después tuve una rotura de ligamentos y meniscos. Volví a jugar en Reserva, este año".

Su debut frente a San Miguel

Kevin Valdez tuvo su estreno ante San Miguel en el Feliciano Gambarte y por la Primera Nacional, el pasado 18 de abril ingresando en el complemento. Sobre sus primeros minutos, reveló: "Fue una emoción muy grande poder debutar con los colores que vengo vistiendo desde muy chico. La vengo peleando y pude aprovechar la oportunidad".

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Kevin Valdez dijo presente en el plantel de la Primera Nacional del Tomba.

Kevin Valdez dijo presente en el plantel de la Primera Nacional del Tomba.

"Mis compañeros me dieron mucha confianza desde el primer día que empecé a entrenar con ellos. Me dieron muchos consejos. Los más experimentados cuando me tocó debutar me dijeron que lo hiciera como en Reserva y que lo disfrutara que era un momento único", aseguró Kevin Valdez. "Mis compañeros me dieron mucha confianza desde el primer día que empecé a entrenar con ellos. Me dieron muchos consejos. Los más experimentados cuando me tocó debutar me dijeron que lo hiciera como en Reserva y que lo disfrutara que era un momento único", aseguró Kevin Valdez.

"Mis metas es llevar a Godoy Cruz a Primera, y algún día poder vestir los colores de la selección". "Mis metas es llevar a Godoy Cruz a Primera, y algún día poder vestir los colores de la selección".

"Con Santino Andino jugamos en el 2024 en Reserva. Es un ejemplo como persona, jugador y compañero de trabajo", opinó Kevin. "Con Santino Andino jugamos en el 2024 en Reserva. Es un ejemplo como persona, jugador y compañero de trabajo", opinó Kevin.

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Este jueves marcó un doblete en el triunfo ante Talleres por 2 a 1.

Este jueves marcó un doblete en el triunfo ante Talleres por 2 a 1.

Con un doblete de Kevin Valdez ganó la Reserva de Godoy Cruz a Talleres

La Reserva del Club Godoy Cruz Antonio Toma superó el jueves a Talleres de Córdoba en Coquimbito por 2 a 1, con doblete de Kevin Valdez, por la fecha 11 del torneo de Reserva de Proyección. Valdez marcó a los 3' y 15'del primer tiempo. Para la T descontó Sebastián Corradi de penal a los 32' del complemento.

Cuando juega Godoy Cruz por el torneo de la Primera Nacional

Godoy Cruz jugará ante el líder Deportivo Morón por la fecha 12 del torneo de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará este domingo 3 de mayo a las 16.30, en el Feliciano Gambarte, y será dirigido por Maximiliano Manduca.

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