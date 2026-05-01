Juan Pablo Gobetto reveló la clave del buen presente del Deportivo Maipú

juan Pablo Gobetto este jueves habló con Ovación de este gran presente del equipo y aseguró: "Estoy contento por este momento me me toca vivir. Lo importante es que hemos podido conseguir los resultados que necesitábamos para salir del fondo y respirar un poco".

Los cambios con Mariano Echeverría como entrenador

Sobre la llegada de Mariano Echeverria, el volante contó: "Con Almagro necesitábamos ganar, y lo más importante fue la forma, que es lo que venimos insistiendo con Mariano en estos partidos . Ahora hay que seguir mejorando para hacernos cada vez un equipo más fuerte".

Juan Pablo Gobetto_ Deportivo Maipú.- Gobetto y un festejo que ya es costumbre en sus goles.

La buena dupla que forma con Marcelo Eggel

Juan Pablo Gobetto junto a Marcelo Eggel se entienden muy bien en el campo de juego. Sobre esta situación, el volante contó: "Al Chelo (Eggel) lo conozco de Juventud Unida de San Luis, y ya habíamos jugado bastante juntos, es un jugador distinto y el equipo lo aprovecha al máximo".

los goleadores La dupla Juan Pablo Gobetto- Marcelo Eggel, es muy importante en el Deportivo Maipú.

Deportivo Maipú visitará al líder Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Deportivo Maipú visitará el domingo desde las 15.30 al puntero de su grupo (Zona B), Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Sobre este encuentro manifestó: "Tenemos un gran partido. Para nosotros, significa una muestra de carácter contra el puntero en su cancha. Queremos seguir sumando en el torneo, vamos a ir a buscar un buen resultado a Jujuy".

El recorrido de Juan Pablo Gobetto

Juan Pablo Gobetto se inició en Gimnasia y Esgrima, hizo las divisiones inferiores en San Lorenzo, defendió las camisetas , FADEP, Juventud Unida de San Luis, Alvarado de Mar del Plata, Chacarita, Mitre de Santiago del Estero.