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Juan Pablo Gobetto reveló la clave del buen presente del Deportivo Maipú

Juan Pablo Gobetto, el goleador del Deportivo Maipú se refirió al gran momento del equipo que ganó los últimos 7 puntos de los 9 en juego

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Juan Pablo Gobetto, es el goleador del Deportivo Maipú, en la Primera Nacional.

Juan Pablo Gobetto, es el goleador del Deportivo Maipú, en la Primera Nacional.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Con Juan Pablo Gobetto como goleador del Deportivo Maipú, el equipo de Mariano Echeverría le ganó a Almagro con gol del volante. El jugador, que suma 5 tantos en el certamen, se refirió al buen momento del equipo que hace tres partidos que no pierde, y que de los últimos nueve puntos en juego sumó 7.

Con esta victoria el Cruzado (tiene 2 triunfos y un empate) salió de la zona roja y quedó a dos puntos del octavo puesto en la Zona B del Torneo de la Primera Nacional.

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Juan Pablo Gobetto es goleador del Deportivo Maip&uacute; con 5 tantos.

Juan Pablo Gobetto es goleador del Deportivo Maipú con 5 tantos.

juan Pablo Gobetto este jueves habló con Ovación de este gran presente del equipo y aseguró: "Estoy contento por este momento me me toca vivir. Lo importante es que hemos podido conseguir los resultados que necesitábamos para salir del fondo y respirar un poco".

Los cambios con Mariano Echeverría como entrenador

Sobre la llegada de Mariano Echeverria, el volante contó: "Con Almagro necesitábamos ganar, y lo más importante fue la forma, que es lo que venimos insistiendo con Mariano en estos partidos . Ahora hay que seguir mejorando para hacernos cada vez un equipo más fuerte".

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Gobetto y un festejo que ya es costumbre en sus goles.

Gobetto y un festejo que ya es costumbre en sus goles.

La buena dupla que forma con Marcelo Eggel

Juan Pablo Gobetto junto a Marcelo Eggel se entienden muy bien en el campo de juego. Sobre esta situación, el volante contó: "Al Chelo (Eggel) lo conozco de Juventud Unida de San Luis, y ya habíamos jugado bastante juntos, es un jugador distinto y el equipo lo aprovecha al máximo".

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La dupla Juan Pablo Gobetto- Marcelo Eggel, es muy importante en el Deportivo Maip&uacute;.

La dupla Juan Pablo Gobetto- Marcelo Eggel, es muy importante en el Deportivo Maipú.

Deportivo Maipú visitará al líder Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Deportivo Maipú visitará el domingo desde las 15.30 al puntero de su grupo (Zona B), Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Sobre este encuentro manifestó: "Tenemos un gran partido. Para nosotros, significa una muestra de carácter contra el puntero en su cancha. Queremos seguir sumando en el torneo, vamos a ir a buscar un buen resultado a Jujuy".

El recorrido de Juan Pablo Gobetto

Juan Pablo Gobetto se inició en Gimnasia y Esgrima, hizo las divisiones inferiores en San Lorenzo, defendió las camisetas , FADEP, Juventud Unida de San Luis, Alvarado de Mar del Plata, Chacarita, Mitre de Santiago del Estero.

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