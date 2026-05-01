Alarma en la Selección argentina: todos los lesionados albicelestes a pocos días del Mundial 2026

El martes se supo que el delantero Nicolás González, quien integraría la lista de 26 jugadores de la Selección argentina que irán a la Copa del Mundo, sufrió una lesión muscular que lo dejará inactivo entre tres y cuatro semanas.

El goleador Lautaro Martínez se desgarró el sóleo de la pierna izquierda el 18 de febrero pasado, volvió a los 45 días ante la Roma, a la que le anotó un doblete, pero en ese partido volvió a sufrir una distensión en el mismo músculo. No volvió a jugar.

El defensor Cristian Cuti Romero es uno de los jugadores que más preocupa a Scaloni. El ex Belgrano de Córdoba, que se fue de la cancha llorando en el partido entre Tottenham y Sunderland, no tiene una dolencia ligamentaria grave, pero padece una lesión desde mediados de abril que le demandará entre seis y ocho semanas. Llegará con lo justo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

cuti-romero Cuti Romero preocupa a Scaloni.

Las dos bajas que tuvo la Selección argentina para el Mundial 2026

El elenco nacional tiene dos bajar para el torneo ecuménico. El primero fue Juan Foyth, campeón en 2022, quien en enero se rompió el tendón de Aquiles de su pierna izquierda en el partido de Villarreal ante Real Madrid.

Además Joaquín Panichelli se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Fue en los entrenamientos de la Albiceleste en la útima fecha FIFA.