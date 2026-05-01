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Lionel Messi está en la lista

Todos los récords que pueden romperse en el Mundial con la Selección argentina como protagonista

La Selección argentina es dueña de varios hitos, pero en el próximo Mundial podrá cumplir con nuevas marcas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi puede quedarse con varios récords en el Mundial 2026.

Lionel Messi puede quedarse con varios récords en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 presentará la oportunidad de que varios récords vigentes puedan romperse y que involucra a distintas categorías; en algunas de ellas los miembros de la Selección argentina son protagonistas y buscarán quedarse con marcas históricas difíciles de igualar.

Con 48 selecciones y 104 partidos, la cita máxima del fútbol se perfila como la edición de los hitos. Desde la sexta función de Lionel Messi hasta la hegemonía de Brasil, repasamos qué marcas están en juego.

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Pepe es el jugador m&aacute;s veterano en convertir un gol en un Mundial.

Pepe es el jugador más veterano en convertir un gol en un Mundial.

Un Mundial de récords

El Mundial 2026 organizado conjuntamente por Canadá, México y Estados Unidos no será simplemente un torneo más. Al ser la edición más grande de la historia, el incremento en el número de participantes y de encuentros disputados abre un abanico de posibilidades sin precedentes para que las leyendas del fútbol y las selecciones nacionales reescriban los libros de estadísticas.

Desde el pitazo inicial, el torneo ya estará rompiendo moldes por su escala, pero el verdadero foco estará puesto en los nombres propios que buscan la inmortalidad deportiva.

Figuras que han dominado el deporte durante las últimas dos décadas llegan a este 2026 con la oportunidad de alcanzar cifras que, hasta hace poco, parecían inalcanzables para cualquier futbolista.

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Cristiano Ronaldo puede convertirse en el goleador de mayor edad en la fase de eliminaci&oacute;n directa de un Mundial.

Cristiano Ronaldo puede convertirse en el goleador de mayor edad en la fase de eliminación directa de un Mundial.

Todos los récords que pueden romperse en el Mundial

  • Entrenador de mayor edad:
    • Referente actual: Otto Rehhagel (71 años - Grecia).
    • Candidato: Miroslav Koubek (74 - República Checa).
  • Goleador de mayor edad en la fase de eliminación directa:
    • Referente actual: Pepe (39 años - Portugal).
    • Candidatos: Cristiano Ronaldo (41 - Portugal), Luka Modric (40 - Croacia), Edin Dzeko (40 - Ucrania).
  • Más partidos dirigidos como seleccionador:
    • Referente actual: Helmut Schon (25 partidos con Alemania).
    • Candidato: Didier Deschamps (19 partidos con Francia).
  • Más victorias:
    • Referente actual: Miroslav Klose (17 partidos - Alemania).
    • Candidato: Lionel Messi (16 partidos - Argentina).
Kylian Mbappe - Lionel Messi
Kylian Mbapp&eacute; y Lionel Messi podr&aacute;n convertirse en los m&aacute;ximos goleadores en el pr&oacute;ximo Mundial.

Kylian Mbappé y Lionel Messi podrán convertirse en los máximos goleadores en el próximo Mundial.

  • Más goles:

    • Referente actual: Miroslav Klose (16 goles - Alemania).

    • Candidatos: Lionel Messi (13 - Argentina), Kylian Mbappé (12 - Francia).

  • Jugadores suplentes con más apariciones:
    • Referente actual: Denilson (11 ingresos desde el banco de suplentes - Brasil).
    • Candidato: Marcus Rashford (9 ingresos como suplente - Inglaterra).
  • Vallas invictas:
    • Referente actual: Peter Shilton (Inglaterra) y Fabien Barthez (Francia) con 10 partidos sin recibir goles.
    • Candidato: Thibaut Courtois (Bélgica) con 7 partidos sin recibir goles.
  • Más ediciones disputadas:
    • Referente actual: Antonio Carbajal (México), Andrés Guardado (México), Rafa Márquez (México), Lothar Matthaüs (Alemania), Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal) con 5 mundiales.
    • Candidatos: Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo que llegarán a la 6 cita mundialista.
  • Más finales disputadas:
    • Referente actual: Cafú con 3 finales.
    • Candidatos: Kylian Mbappé, Lionel Messi con 2 finales jugadas.
Gabriel Batistuta
Gabriel Batistuta ha marcado dos hat trick en sus participaciones mundialistas.

Gabriel Batistuta ha marcado dos hat trick en sus participaciones mundialistas.

  • Tripletes en más ediciones:
    • Referente actual: Gabriel Batistuta: 2.
    • Candidatos: Harry Kane, Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo con dos tripletes.

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