Todos los récords que pueden romperse en el Mundial con la Selección argentina como protagonista

Un Mundial de récords

El Mundial 2026 organizado conjuntamente por Canadá, México y Estados Unidos no será simplemente un torneo más. Al ser la edición más grande de la historia, el incremento en el número de participantes y de encuentros disputados abre un abanico de posibilidades sin precedentes para que las leyendas del fútbol y las selecciones nacionales reescriban los libros de estadísticas.

Desde el pitazo inicial, el torneo ya estará rompiendo moldes por su escala, pero el verdadero foco estará puesto en los nombres propios que buscan la inmortalidad deportiva.

Figuras que han dominado el deporte durante las últimas dos décadas llegan a este 2026 con la oportunidad de alcanzar cifras que, hasta hace poco, parecían inalcanzables para cualquier futbolista.

cristiano-ronaldo-2 Cristiano Ronaldo puede convertirse en el goleador de mayor edad en la fase de eliminación directa de un Mundial.

Todos los récords que pueden romperse en el Mundial

Entrenador de mayor edad: Referente actual: Otto Rehhagel (71 años - Grecia). Candidato: Miroslav Koubek (74 - República Checa).

Goleador de mayor edad en la fase de eliminación directa: Referente actual: Pepe (39 años - Portugal). Candidatos: Cristiano Ronaldo (41 - Portugal), Luka Modric (40 - Croacia), Edin Dzeko (40 - Ucrania).

Más partidos dirigidos como seleccionador: Referente actual: Helmut Schon (25 partidos con Alemania). Candidato: Didier Deschamps (19 partidos con Francia).

Más victorias: Referente actual: Miroslav Klose (17 partidos - Alemania). Candidato: Lionel Messi (16 partidos - Argentina).



Kylian Mbappe - Lionel Messi Kylian Mbappé y Lionel Messi podrán convertirse en los máximos goleadores en el próximo Mundial.

Más goles: Referente actual: Miroslav Klose (16 goles - Alemania). Candidatos: Lionel Messi (13 - Argentina), Kylian Mbappé (12 - Francia).

Jugadores suplentes con más apariciones: Referente actual: Denilson (11 ingresos desde el banco de suplentes - Brasil). Candidato: Marcus Rashford (9 ingresos como suplente - Inglaterra).

Vallas invictas: Referente actual: Peter Shilton (Inglaterra) y Fabien Barthez (Francia) con 10 partidos sin recibir goles. Candidato: Thibaut Courtois (Bélgica) con 7 partidos sin recibir goles.

Más ediciones disputadas: Referente actual: Antonio Carbajal (México), Andrés Guardado (México), Rafa Márquez (México), Lothar Matthaüs (Alemania), Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal) con 5 mundiales. Candidatos: Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo que llegarán a la 6 cita mundialista.

Más finales disputadas: Referente actual: Cafú con 3 finales. Candidatos: Kylian Mbappé, Lionel Messi con 2 finales jugadas.



Gabriel Batistuta Gabriel Batistuta ha marcado dos hat trick en sus participaciones mundialistas.