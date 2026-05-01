Franco Colapinto brilló en la única práctica libre del GP de Miami

Como el GP de Miami cuenta con el Sprint además de la carrera principal los pilotos solo tuvieron una práctica libre que comenzó a las 13 (hora de Argentina). Charles Leclerc (Ferrari) lideró la prueba con un tiempo de 1:29.310, Max Verstappen (Red Bull) quedó segundo (1:29.607) y Oscar Piastri (McLaren) completó el podio con un tiempo de 1:29.758.

Colapinto tuvo un gran desempeño durante los 90 minutos que duró la actividad quedando en la posición número 11 con un tiempo de 1:31.015. El nacido en Pilar completó las 33 vueltas y marcó un tiempo que dejó conforme a los popes de la escudería francesa mientras que generó gran optimismo de cara al resto de las jornadas.

Por su lado, Pierre Gasly, compañero del argentino, terminó octavo con una marca de 1:30.587. La diferencia entre los monoplazas de Alpine fue de 0.428.

A las 17.30 retornará a las pistas para participar de la clasificación de Sprint, cuya competencia se realizará el sábado a partir de las 13.

Franco Colapinto - GP de Miami Franco Colapinto volverá a las pistas a partir de las 17.

Así continúa la actividad de Franco Colapinto en el GP de Miami