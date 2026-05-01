Cuántos millones ganó River tras el triunfo frente a Bragantino en Brasil

Cuántos millones ganó River tras ganarle a Bragantino en Brasil

Más allá del desahogo deportivo y la consolidación en la tabla de posiciones del Grupo H, el resultado tuvo un impacto directo en la economía del club.

Tras el encuentro en São Paulo, la tesorería de la institución sufrió una modificación significativa que le permite seguir proyectando inversiones de cara al mercado de pases post Mundial, reforzando el presupuesto operativo para lo que resta de la temporada internacional.

A raíz del resultado obtenido en tierras paulistas, River Plate adquirió un total de 125.000 dólares. Esta cifra es la que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) adjudica a los equipos por cada triunfo obtenido durante la fase de grupos del certamen.

Gracias a este nuevo ingreso, las arcas del club, lideradas por Stefano Di Carlo, han acumulado un total de 550.000 dólares en lo que va de su participación en la Copa Sudamericana, sumándose a los 425.000 que ya poseía previamente.

River - Bragantino River lidera el Grupo H de la Copa Sudamericana.

River quedó en la cima del grupo H

Con el triunfo frente al conjunto brasileño el Millonario escaló a la cima del grupo con 7 puntos, fruto de dos partidos ganados y un empate.

En la segunda posición se encuentra Carabobo, con 6 puntos al ganar en dos ocasiones y perder en una. Tercero está Bragantino con 3 puntos ya que ganó en una oportunidad y perdió en las otras dos presentaciones. En la última posición se encuentra Blooming con tan solo un punto, ya empató una vez y cayó dos veces.

River jugará en el Monumental el domingo a partir de las 18.30 con Atlético Tucumán en la última fecha de la Liga Profesional. En cuanto a la Copa Sudamericana aún le quedan tres partidos por delante: