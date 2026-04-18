Godoy Cruz empató con San Miguel en el Feliciano Gambarte y se fue con un gusto amargo

El Tomba, que venía de perder su invicto ante San Telmo en la derrota en Buenos Aires, en su regreso al Feliciano Gambarte sumó un punto ante el Trueno Verde, donde dominó el juego pero no tuvo situaciones claras de gol.

El Expreso con esta igualdad sumó 14 puntos (3 triunfos, 5 empates y una derrota).

Se ubica cuarto a tres puntos de Colón y Deportivo Morón. Justamente son los dos próximos rivales que deberá enfrentar el Bodeguero en las dos siguientes jornadas.

El ingreso de Francisco Gerometta en el lugar del expulsado Lucas Arce en la defensa fue el único cambio que metió el entrenador Mariano Toedtli con respecto a los once que arrancaron jugando ante San Telmo.

godoy-cruz-san-miguel El Tomba se fue silbado del Gambarte. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El equipo visitante tuvo a los 15' del primer tiempo una ocasión muy clara con un cabezazo de Bruno Nasta que contuvo muy bien Roberto Ramírez.

A los 20’ Brian Orosco quiso dominar el balón, salió lesionado y en su lugar ingresó Juan Andrada.

Francisco Gerometta tuvo una chance muy clara para el local con un remate que se fue por arriba del travesaño.

Y en el final Tomás Pozzo llegó con un zurdazo que se fue arriba del travesaño.

Los primeros 45 minutos fueron de trámite parejo, donde el Expreso tuvo mucho la pelota y sobre el final generó situaciones de gol.

En los últimos 45 minutos el entrenador Mariano Toedtli sorprendió con el ingreso de Kevin Valdez, delantero de la Reserva, quien ingresó en el lugar del lesionado Nahuel Ulariaga.

Valdez se mostró con mucha movilidad y mostró movimientos interesantes.

Sobre el final lo tuvo Nasta para San Miguel y tapó Ramírez.

El Expreso no pudo conseguir una victoria y se fue con un gusto amargo.

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Godoy Cruz sigue invicto en el Feliciano Gambarte

El Tomba sigue invicto en el Feliciano Gambarte, llevaba dos victorias seguidas y ahora sumó un empate.

Lo que viene para Godoy Cruz

Por la fecha 11 Godoy Cruz visitará a Colón, en Santa Fe. Este partido se disputará el próximo domingo a las 19.

Y tras este encuentro el equipo tombino volverá a jugar en el Feliciano Gambarte frente al Deportivo Morón por la fecha 12 el domingo 3 de mayo a las 16.30.