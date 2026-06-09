Usando botones, aprendé a hacer un hermoso llavero

Paso a paso

El primer paso es seleccionar los botones que vas a querer usar. Necesitarás 5 botones medianos para hacer la base de la flor, y uno que sea un poco más pequeño para hacer el centro. Pueden ser de cualquier color, o incluso hacerlos monocromáticos. La idea es que aproveches los botones que tienes en casa y que no tienen otro uso.

Te aconsejamos pegar los botones con silicona o con algún pegamento que sea apto para plástico. Una vez que estén todos los botones unidos, el próximo paso será unirlo a un set de llavero. Puedes usar una argolla o la misma cadena de los llaveros para sujetarlos. Si deseas, también puedes añadir otro detalles como cintas de colores, dijes, o lo que prefieras.

El diseño de la flor es opcional, ya que puedes hacer el modelo que quieras o que más te guste. Lo importante es que dejes volar tu imaginación y que puedas reciclar los elementos y objetos que tienes en casa guardados desde hace mucho tiempo.

Embed - Becks on Instagram: "button flower keychains have entered the chat if you’re needing some girls night inspo for the summer, make sure to save this under “craft night ideas” because it’s such a cute and fun one! and it’s easy too!! I can’t wait to do all the summer crafting— who’s with me?? #girlsnightideas #craftnight #whimsy #craftymoms #craftylife" View this post on Instagram

Si no tienes pegamento o silicona para unir todos los botones, otra opción es tomar argollas y sujetarlas desde los agujeros. Al mover el llavero, los botones harán ruido y te será mucho más fácil encontrarlo cuando lo estés buscando en un bolso, bolsillo, etc.