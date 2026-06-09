Usando botones, aprendé a hacer un hermoso llavero

Si alguna vez has tenido que comprar botones para arreglar una camisa, es normal que te hayan sobrado un par de estos. Si tienes muchos botones en casa y no sabes qué hacer con ellos, te enseñaremos a crear un hermoso llavero. A continuación la lista de materiales y el sencillo paso a paso que podrás hacer desde la comodidad de tu casa.
¿Cómo se pueden reciclar los botones para convertirlos en llaveros?
Materiales
- Botones
- Silicona o pegamento
- Set para armar llaveros
- Pinza
- Opcional: cintas de colores, dijes, etc.
Paso a paso
El primer paso es seleccionar los botones que vas a querer usar. Necesitarás 5 botones medianos para hacer la base de la flor, y uno que sea un poco más pequeño para hacer el centro. Pueden ser de cualquier color, o incluso hacerlos monocromáticos. La idea es que aproveches los botones que tienes en casa y que no tienen otro uso.
Te aconsejamos pegar los botones con silicona o con algún pegamento que sea apto para plástico. Una vez que estén todos los botones unidos, el próximo paso será unirlo a un set de llavero. Puedes usar una argolla o la misma cadena de los llaveros para sujetarlos. Si deseas, también puedes añadir otro detalles como cintas de colores, dijes, o lo que prefieras.
El diseño de la flor es opcional, ya que puedes hacer el modelo que quieras o que más te guste. Lo importante es que dejes volar tu imaginación y que puedas reciclar los elementos y objetos que tienes en casa guardados desde hace mucho tiempo.
Si no tienes pegamento o silicona para unir todos los botones, otra opción es tomar argollas y sujetarlas desde los agujeros. Al mover el llavero, los botones harán ruido y te será mucho más fácil encontrarlo cuando lo estés buscando en un bolso, bolsillo, etc.