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FIFA vs. UEFA: en Europa no quieren un Mundial con 64 equipos

La UEFA le declaró la guerra a la FIFA y a su presidente Gianni Infantino; ahora el organismo europeo se expresó en contra del Mundial XXL

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El comité de la FIFA decidió sacarle una tarjeta roja a Estados Unidos y ardió Troya.

El comité de la FIFA decidió sacarle una tarjeta roja a Estados Unidos y ardió Troya.

Después del Mundial, Gianni Infantino perdió mucho terreno: de ser un líder respetado por todos, pasó a ser visto de reojo por algunas actitudes y decisiones, al punto de que la UEFA decidió darle la espalda a él y a la FIFA quitándole el apoyo para su renovación.

El organismo internacional comenzó a criticar la gestión del presidente y ahora la historia suma un capítulo más: no quieren un Mundial con 64 equipos, lo que evidencia más la separación.

A la UEFA no le gust&oacute; algunas decisiones que tom&oacute; Gianni Infantino como presidente de la FIFA en el &uacute;ltimo Mundial.

A la UEFA no le gustó algunas decisiones que tomó Gianni Infantino como presidente de la FIFA en el último Mundial.

FIFA vs. UEFA: en Europa no quieren un Mundial con 64 equipos

El ente rector del fútbol mundial presentó disculpas a sus 211 federaciones asociadas tras la reciente iniciativa impulsada por Gianni Infantino, la cual planteaba la comercialización de la próxima Copa del Mundo y el ingreso de agentes privados al certamen.

Ante esta situación, la UEFA reaccionó de manera categórica rechazando la idea de expandir el torneo a 64 participantes. A través de un manifiesto difundido inicialmente por RMC Sport, las 55 federaciones europeas hicieron común acuerdo para oponerse a un nuevo incremento de cupos, argumentando que se deben frenar las determinaciones arbitrarias que perjudican a los torneos locales, a los futbolistas y a un calendario oficial severamente sobrecargado.

En el comunicado emitido por la confederación europea se enfatizó la postura institucional señalando: "FIFA no debe volver a tener permitido tomar decisiones unilaterales disruptivas que van en contra de las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados".

Para el bloque europeo, la propuesta promovida desde el máximo estamento del fútbol internacional responde únicamente a un interés por abultar las finanzas de la propia entidad.

Este escenario de quiebre y desacuerdo generalizado coincide con una serie de encuentros estratégicos encabezados por la FIFA en Rabat, Marruecos, donde se reunió con representantes de Qatar, República Democrática del Congo, Yibuti, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, Kuwait, Níger, Sri Lanka, Indonesia, Líbano y Bután, naciones consideradas aliadas clave con vistas a las elecciones presidenciales del organismo previstas para el año 2027.

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