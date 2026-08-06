La pasión por el deporte motor regresa a toda velocidad al Autódromo Ciudad de San Martín. Los próximos sábado 8 y domingo 9 de agosto se disputará la 5.ª Fecha – Gran Premio A.V.E. del Zonal Cuyano, reuniendo a las mejores categorías del automovilismo regional en un fin de semana a pura adrenalina y maniobras al límite.
El Zonal Cuyano vuelve a acelerar en San Martín con exhibición pública y una experiencia imperdible
El Zonal Cuyano vuelve a San Martín con la 5.ª fecha del automovilismo regional, un fin de semana a plena competencia en el Autódromo Ciudad de San Martín
Previa en la ciudad: exhibición y "Experiencia Zonal"
La previa arrancará el viernes a las 17 con una exhibición frente a la Municipalidad de San Martín. Con entrada libre y gratuita, las familias, adultos y chicos podrán acercarse para conocer a los pilotos, sacarse fotos y ver de cerca los autos de todas las categorías.
Asimismo, se pondrá en marcha una nueva edición de la "Experiencia Zonal", donde el público podrá participar para subirse como copiloto a un auto de competición. Para sumarse al sorteo, solo deben comentar el reel oficial publicado en las redes sociales del Autódromo Ciudad de San Martín.
Cronograma de actividades del Zonal Cuyano
Viernes 7 de agosto:
- 18:00: Exhibición frente a la Municipalidad de San Martín (Gratis).
Sábado 8 de agosto:
- 9:30 a 16:30 (aprox.): Pruebas, clasificaciones y series.
Domingo 9 de agosto:
- 9:30: Pruebas y series (Clase 1 y Sports 6).
- 12:30: Carreras Finales de todas las categorías.
Entradas y valores
- Generales: $10.000 (Incluye entrada y estacionamiento).
- Boxes: $15.000 (Incluye entrada y estacionamiento a boxes).
- Acceso gratuito: Menores de 10 años y jubilados no pagan entrada.
- Lugar: Autódromo Ciudad de San Martín.
En pocas palabras
- El Zonal Cuyano regresa al Autódromo Ciudad de San Martín para su 5.ª Fecha el 8 y 9 de agosto.
- Se realizará una exhibición gratuita el viernes frente a la Municipalidad de San Martín y la