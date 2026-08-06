El Zonal Cuyano vuelve a acelerar en San Martín con exhibición pública y una experiencia imperdible

Previa en la ciudad: exhibición y "Experiencia Zonal"

La previa arrancará el viernes a las 17 con una exhibición frente a la Municipalidad de San Martín. Con entrada libre y gratuita, las familias, adultos y chicos podrán acercarse para conocer a los pilotos, sacarse fotos y ver de cerca los autos de todas las categorías.

Asimismo, se pondrá en marcha una nueva edición de la "Experiencia Zonal", donde el público podrá participar para subirse como copiloto a un auto de competición. Para sumarse al sorteo, solo deben comentar el reel oficial publicado en las redes sociales del Autódromo Ciudad de San Martín.