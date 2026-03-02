Municipalidad de San Martín inaugura obras en el Paseo Sarmiento y renueva espacios verdes clave de la ciudad

La Municipalidad de San Martín invita a vecinos y vecinas a participar de la inauguración de las etapas I y II del Paseo Sarmiento, una obra estratégica que revaloriza uno de los principales espacios verdes de la ciudad. El acto se realizará el lunes 2 de marzo, a partir de las 21:00 horas.
Ubicado entre avenida Tucumán y calle Viamonte, el tradicional parque fue intervenido en distintas etapas con el objetivo de ampliar las propuestas de recreación, deporte y encuentro familiar, consolidándose como un punto de referencia para la comunidad.
La primera etapa de las obras abarca el tramo comprendido entre avenida Tucumán y calle Alsina. Allí se incorporaron nuevos juegos infantiles, sectores de recreación familiar y la construcción de puentes que mejoran la conexión peatonal con avenida Alem.
La segunda etapa, que se extiende desde Alsina hasta Pueyrredón, suma una moderna pista de salud, pensada para fomentar la actividad física al aire libre en un entorno seguro y accesible.
Más espacios verdes y una tercera etapa en camino
Desde la Municipalidad de San Martín confirmaron que próximamente se ejecutará la tercera etapa, que abarcará desde Pueyrredón hasta Viamonte. Allí se realizarán trabajos paisajísticos y se incorporarán propuestas culturales que fortalecerán el perfil recreativo del paseo.
Con estas intervenciones, el municipio reafirma su compromiso con la mejora de los espacios verdes, promoviendo ámbitos de integración, bienestar y crecimiento para toda la comunidad.