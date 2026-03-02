Municipalidad de San Martín inaugura obras en el Paseo Sarmiento y renueva espacios verdes clave de la ciudad

La segunda etapa, que se extiende desde Alsina hasta Pueyrredón, suma una moderna pista de salud, pensada para fomentar la actividad física al aire libre en un entorno seguro y accesible.

Más espacios verdes y una tercera etapa en camino

Desde la Municipalidad de San Martín confirmaron que próximamente se ejecutará la tercera etapa, que abarcará desde Pueyrredón hasta Viamonte. Allí se realizarán trabajos paisajísticos y se incorporarán propuestas culturales que fortalecerán el perfil recreativo del paseo.

Con estas intervenciones, el municipio reafirma su compromiso con la mejora de los espacios verdes, promoviendo ámbitos de integración, bienestar y crecimiento para toda la comunidad.