Nueva edición del Brindis de las Reinas en San Martín, a beneficio de Fundavita

El 3 de marzo se realizará el Brindis de las Reinas en la Vendimia 2026, con show de Ella es tan Cargosa y apoyo solidario a Fundavita

El próximo 3 de marzo, los jardines del Centro de Congresos SMserán escenario de una nueva edición del tradicional Brindis de las Reinas, una de las actividades más esperadas del calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. La cita comenzará a las 20.30 y contará con la presencia de las candidatas departamentales, en un encuentro que combinará celebración, cultura y compromiso social.

Como es habitual, el encuentro reunirá a las representantes vendimiales en un entorno festivo que propone compartir una cena especial, degustaciones y el tradicional brindis, en la previa de los actos centrales de la Vendimia. A partir de las 23, la noche continuará con el show en vivo de la banda nacional Ella es tan Cargosa, que aportará su repertorio de clásicos y nuevas canciones para cerrar la jornada a pura música.

Como es habitual, el encuentro reunirá a las representantes vendimiales de todos los departamentos de Mendoza, previo a la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Perfil solidario del Brindis de las Reinas

Como en las anteriores ediciones, otra vez el Brindis de las Reinas tendrá a un fuerte perfil solidario. El 50% de lo recaudado será destinado a Fundavita, institución que desde hace más de 30 años acompaña a niños, adolescentes y adultos con diagnóstico oncológico en Mendoza. El porcentaje restante se aplicará a cubrir los costos operativos del evento.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa cuenta con el acompañamiento del intendente Raúl Rufeil, en el marco de una política de articulación con instituciones que desarrollan una tarea social clave en la comunidad.

Entradas a la venta

Las entradas ya se encuentran disponibles. Los menores abonan a partir de los 10 años. La cena y el show tienen un costo de 25.000 pesos, mientras que el show tiene un valor de 15.000 pesos.

Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de Entradaweb

