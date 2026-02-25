Nueva edición del Brindis de las Reinas en San Martín, a beneficio de Fundavita

Como es habitual, el encuentro reunirá a las representantes vendimiales en un entorno festivo que propone compartir una cena especial, degustaciones y el tradicional brindis, en la previa de los actos centrales de la Vendimia. A partir de las 23, la noche continuará con el show en vivo de la banda nacional Ella es tan Cargosa, que aportará su repertorio de clásicos y nuevas canciones para cerrar la jornada a pura música.

san martín (1) Como es habitual, el encuentro reunirá a las representantes vendimiales de todos los departamentos de Mendoza, previo a la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Perfil solidario del Brindis de las Reinas

Como en las anteriores ediciones, otra vez el Brindis de las Reinas tendrá a un fuerte perfil solidario. El 50% de lo recaudado será destinado a Fundavita, institución que desde hace más de 30 años acompaña a niños, adolescentes y adultos con diagnóstico oncológico en Mendoza. El porcentaje restante se aplicará a cubrir los costos operativos del evento.