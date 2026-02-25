Inicio Sociedad Empleadas domésticas
Para agendar

Empleadas domésticas: aumento salarial del 3% y un bono de hasta $20.000

El acuerdo fue informado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El aumento se pagará las empleadas domésticas en dos tramos correspondientes a febrero y en marzo

Por UNO
Se definió el aumento para las empleadas domésticas en febrero y marzo.

Se definió el aumento para las empleadas domésticas en febrero y marzo.

El sector de empleadas domésticas acordó un aumento y el pago de un bono para los meses de febrero y marzo. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó un nuevo acuerdo salarial para el personal doméstico: un incremento del 3% que se aplicará en dos etapas, junto con el pago de un bono extraordinario de hasta $20.000.

El acuerdo llegó este martes en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,. En este lugar funcionarios del gobierno y representantes sindicales del sector consensuaron la actualización. Sobre el aumento, se acordó que impacte en dos tramos de 1,5% en febrero (a pagarse en marzo) y marzo (a pagarse en abril). Tras esto, las partes volverán a reunirse en abril para evaluar nuevos ajustes.

aumento empleadas domesticas 2.jpg
En marzo las empleadas dom&eacute;sticas cobrar&aacute;n aumento y bono.

En marzo las empleadas domésticas cobrarán aumento y bono.

Empleadas domésticas: de cuánto es el aumento y cómo se paga el bono

El esquema acordado para las empleadas domésticas en marzo contempla una suba total del 3% sobre los salarios vigentes. A esto se suma un bono extraordinario, con un tope máximo de $20 mil, que se liquidará de manera proporcional a la carga horaria semanal de cada trabajadora o trabajador.

Según información oficial, el pago del bono se organizará de la siguiente forma:

  • $8.000 para empleadas que trabajen hasta 12 horas semanales.
  • Hasta $11.500 para aquellas con carga horaria de entre 12 y 16 horas por semana.
  • $20 mil para quienes superen las 12 horas semanales.
  • Los montos serán no remunerativos y se abonarán en ambos meses.

Empleadas domésticas: cómo quedan las escalas salariales con los aumentos

Las remuneraciones varían de acuerdo con la categoría, la modalidad de contratación (por hora o mensual) y si el trabajo es con retiro o sin retiro (“cama adentro”). Con la aplicación del 1,5% en febrero y otro 1,5% en marzo, las escalas quedan de la siguiente manera:

Sueldo empleadas domésticas febrero (a pagarse en marzo)

Primera categoría (supervisión)

  • Con retiro: $3.953,99 por hora; $493.250,51 mensual.
  • Sin retiro: $4.317,86 por hora; $547.807,65 mensual.

Segunda categoría (tareas específicas)

  • Con retiro: $3.751,59 por hora; $459.265,69 mensual.
  • Sin retiro: $4.100,04 por hora; $509.632,55 mensual.

Tercera categoría (caseros)

  • $3.546,66 por hora; $448.433,64 mensual.

Cuarta categoría (tareas de cuidado)

  • Con retiro: $3.952,85 por hora; $448.433,64 mensual.
  • Sin retiro: $3.546,66 por hora; $498.106,74 mensual.

Quinta categoría (tareas generales)

  • Con retiro: $3.546,66 por hora; $404.702,97 mensual.
  • Sin retiro: $3.298,88 por hora; $448.433,64 mensual.
aumento empleadas domesticas.jpg
Las empleadas dom&eacute;sticas definieron los aumentos para los meses de febrero y marzo.

Las empleadas domésticas definieron los aumentos para los meses de febrero y marzo.

Sueldo empleadas domésticas marzo (a pagarse en abril)

Primera categoría (supervisión)

  • Con retiro: $4.013,30 por hora; $500.649,26 mensual.
  • Sin retiro: $4.382,63 por hora; $556.024,76 mensual.

Segunda categoría (tareas específicas)

  • Con retiro: $3.807,87 por hora; $466.154,67 mensual.
  • Sin retiro: $4.161,54 por hora; $517.277,03 mensual.

Tercera categoría (caseros)

  • $3.599,86 por hora; $455.160,14 mensual.

Cuarta categoría (tareas de cuidado)

  • Con retiro: $4.012,14 por hora; $455.160,14 mensual.
  • Sin retiro: $3.599,86 por hora; $505.578,34 mensual.

Quinta categoría (tareas generales)

  • Con retiro: $3.599,86 por hora; $410.773,52 mensual.
  • Sin retiro: $3.348,37 por hora; $455.160,14 mensual.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar