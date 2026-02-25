Empleadas domésticas: aumento salarial del 3% y un bono de hasta $20.000

El acuerdo llegó este martes en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,. En este lugar funcionarios del gobierno y representantes sindicales del sector consensuaron la actualización. Sobre el aumento, se acordó que impacte en dos tramos de 1,5% en febrero (a pagarse en marzo) y marzo (a pagarse en abril). Tras esto, las partes volverán a reunirse en abril para evaluar nuevos ajustes.

aumento empleadas domesticas 2.jpg En marzo las empleadas domésticas cobrarán aumento y bono.

Empleadas domésticas: de cuánto es el aumento y cómo se paga el bono

El esquema acordado para las empleadas domésticas en marzo contempla una suba total del 3% sobre los salarios vigentes. A esto se suma un bono extraordinario, con un tope máximo de $20 mil, que se liquidará de manera proporcional a la carga horaria semanal de cada trabajadora o trabajador.