Fin de la Liga Nacional Femenina de Vóley para la mendocinas: Pacífico fue 5° y Club Mendoza de Regatas 7°

liga nacional de voley-club general san martin-banco provincial de santa fe-festejo Club General San Martín, local, terminó en el quinto puesto de la liga de ascenso de vóleibol.

Pacífico fue 5° y Regatas 7° en la Liga Nacional Femenina de Vóley

Las dirigidas por Mauricio Sánchez, Club General San Martín, ganaron con autoridad este sábado en la final por el 5° puesto a Unión de Santa Fe en sets corridos. El 3-0 de las locales tuvo una progresión de parciales de 226-24, 25-20 y 25-14.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voley_FeVA/status/2027698334597529727&partner=&hide_thread=false #LNVF | Último día de competencia y... ¡se viene la final!



A partir de las 20hs en el club G. S. M. Pacífico en Mendoza, Tucumán de Gimnasia y Glorias se enfrentarán buscando el título



https://t.co/CrBcKb6LuF



https://t.co/RjAKJ16zi3



https://t.co/ZemNxSBKKS pic.twitter.com/YQAxnsOWqS — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) February 28, 2026

Por el lado del Club Mendoza de Regatas, las del Fino Carrasco cerraron con un triunfo en la final por el 7° puesto frente a Club Universitario de Córdoba. Los parciales del 3-1 fueron: 12-25, 25-17, 26-24 y 25-18.

regatas 1 Séptimo puesto para el sexteto del Club Mendoza de Regatas en la Liga Nacional Femenina de Vóley de la FeVA. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Municipalidad de San Martín ganó, fue 12° y mantuvo la categoría

Municipalidad de San Martín consiguió quedarse con el puesto 12° tras caer en su última presentación frente a Brujas de Misiones en tie break. Los parciales fueron: 17/25 25/18 18/25 27/25 11/15.

De esta manera el sexteto del Este mantuvo la categoría y podrá jugar la Liga Nacional Femenina de Vóley 2027.