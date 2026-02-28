Fin de la Liga Nacional Femenina de Vóley para la mendocinas: Pacífico fue 5° y Club Mendoza de Regatas 7°

Este sábado se disputó la fecha de finales de la Liga Nacional Femenina de Vóley y los tres equipo mendocinos participantes en este certamen que es la segunda categoría del vóleibol federados argentino, ganaron sus partidos y mantuvieron la categoría, de cara al año próximo.
Quienes más lejos llegaron fueron las dueñas de casa, Club General San Martín, que junto a Club Mendoza de Regatas disputaron la Zona Campeonato, donde cayeron en cuartos de final. Las chicas de Pacífico quedaron en el quinto puesto.
A partir de las 20 se juega la gran final entre Tucumán de Gimnasia y Club Glorias Argentinas, ambas ya ascendidas a la próxima Liga Argentina Femenina de Vóley.
Pacífico fue 5° y Regatas 7° en la Liga Nacional Femenina de Vóley
Las dirigidas por Mauricio Sánchez, Club General San Martín, ganaron con autoridad este sábado en la final por el 5° puesto a Unión de Santa Fe en sets corridos. El 3-0 de las locales tuvo una progresión de parciales de 226-24, 25-20 y 25-14.
Por el lado del Club Mendoza de Regatas, las del Fino Carrasco cerraron con un triunfo en la final por el 7° puesto frente a Club Universitario de Córdoba. Los parciales del 3-1 fueron: 12-25, 25-17, 26-24 y 25-18.
Municipalidad de San Martín ganó, fue 12° y mantuvo la categoría
Municipalidad de San Martín consiguió quedarse con el puesto 12° tras caer en su última presentación frente a Brujas de Misiones en tie break. Los parciales fueron: 17/25 25/18 18/25 27/25 11/15.
De esta manera el sexteto del Este mantuvo la categoría y podrá jugar la Liga Nacional Femenina de Vóley 2027.