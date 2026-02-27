Inicio Ovación Polideportivo Club General San Martín
VÓLEY

Club General San Martín ganó y jugará por el 5° puesto de la Liga Nacional Femenina de Vóley

El sexteto del Club General San Martín le ganó a Universitario (Cba.) y jugará este sábado por el 5° puesto. Club Mendoza de Regatas perdió y jugará por el 7°

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Club General San Martín le ganó a Universitario de Córdoba y juega este sábado por el 5° puesto de la Liga Nacional Femenina de Vóley.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Luego de la electrizante jornada de semifinales del jueves, los equipos mendocinos cayeron y quedaron fuera de la lucha por el título y el ascenso. Ya por las semifinales por el 5° lugar, las anfitrionas del Club General San Martín le ganaron a Universitario de Córdoba 3-0.

Por su parte, en la misma instancia, Club Mendoza de Regatas cayó 3-1 contra Unión de Santa Fe, con parciales de 21-25, 22-25, 25-18 y 27-29. Ahora buscará lograr este sábado el 7° lugar contra Universitario (Cba.) en la última jornada de la Liga Nacional Femenina de Vóley.

liga nacional de voley-club mendoza de regatas
Club Mendoza de Regatas quedó fuera de la lucha por el 5° puesto, y ahora dirimirá contra Universitario (Cba.) el séptimo lugar de la Liga.

Club General San Martín se recuperó y quiere terminar bien arriba

Las anfitrionas de Pacífico, se sacaron la tristeza de encima de la batalla que tuvieron en la víspera contra Banco Provincial (SF), y buscando llegar al encuentro por el quinto puesto se rehicieron y sacaron en sets corridos (3-0) a Universitario de Córdoba, con parciales de 25-20, 25-21 y 25-11.

Este sábado las dirigidas por Mauricio Sánchez se medirán contra Unión de Santa Fe por el 5° lugar de la Liga Nacional Femenina de la FeVA.

Por su parte, en la Zona Permanencia, el tercer equipo mendocino en competencia, Municipalidad de San Martín, que había arrancando ganando el jueves contra Gimnasia y Tiro (Salta), este viernes cayeron por 3-1 frente a Ciudad Nieva (Jujuy), con parciales de 14-25, 25-19, 14-25 y 18-25.

