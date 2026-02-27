Club General San Martín ganó y jugará por el 5° puesto de la Liga Nacional Femenina de Vóley

Por su parte, en la misma instancia, Club Mendoza de Regatas cayó 3-1 contra Unión de Santa Fe, con parciales de 21-25, 22-25, 25-18 y 27-29. Ahora buscará lograr este sábado el 7° lugar contra Universitario (Cba.) en la última jornada de la Liga Nacional Femenina de Vóley.

liga nacional de voley-club mendoza de regatas Club Mendoza de Regatas quedó fuera de la lucha por el 5° puesto, y ahora dirimirá contra Universitario (Cba.) el séptimo lugar de la Liga. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Club General San Martín se recuperó y quiere terminar bien arriba

Las anfitrionas de Pacífico, se sacaron la tristeza de encima de la batalla que tuvieron en la víspera contra Banco Provincial (SF), y buscando llegar al encuentro por el quinto puesto se rehicieron y sacaron en sets corridos (3-0) a Universitario de Córdoba, con parciales de 25-20, 25-21 y 25-11.