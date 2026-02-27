Club General San Martín jugó un partidazo pero cayó en cuartos de final de la Liga Nacional Femenina de Vóley

Este viernes son las semifinales de la Liga Nacional Femenina de Vóley

Banco Provincial jugará la semifinal este viernes a las 20 contra Glorias Argentinas (Buenos Aires), que venció 3-0 a Universitario de Córdoba (25/9 25/11 25/22). La otra semifinal de la Liga la disputarán en mismo día y horario, Club Tucumán de Gimnasia, que derrotó 3-1 a Unión de Santa Fe (20/25 25/23 25/19 25/13); y San Martín de Formosa, que dejó en el camino a Club Mendoza de Regatas por 3-0 (25/20 25/16 25/21).

Las chicas del Club General San Martín festejando, Estuvieron a punto de dar el batacazo en la Liga Nacional Femenina de Vóley.

Un partido de altísimo nivel entre Club General San Martín y Banco Provincial

Tras un arranque de duelo al palo por palo, ambos equipos mostraron buenas defensas de recepción, por posicionamiento y por recursos espontáneos (salvadas con secantes o voladas), que le permitieron levantar balones complicados y contratacar. También fueron rigurosos los bloqueos. y obligaron a "aflojar la mano" y apelar al toque o "manos y afuera".

Las Bancarias fueron muy regulares en su despliegue, supieron aguantar las buenas rachas de las dueñas de casa, para poder cerrar -ajustadamente- los dos primeros sets.

El tercero y cuarto parcial fueron muy emotivos para las jugadores de Club General San Martín, que tuvieron que redoblar esfuerzos y concentración para vulnerar al prolijo rival, que aquí sí, demostró que también era vulnerable, y por eso se llegó a una festejada igualdad.



Pero en el quinto set, nuevamente aparecieron las dudas en las definiciones, el rival no perdonó, y cerró el encuentro a su favor, teniendo que resignarse las mendocinas a jugar ahora por el 5° puesto.



La síntesis de Club General San Martín vs Club Banco Provincial

Liga Nacional Femenina de Vóley -cuartos de final-

Estadio: Pacífico- Mauricio Tano Montarulli

Árbitros: 1° Victoria García Victoria y 2° Tomás Esnal

Parciales: 25-27, 24-26, 25-18-5, 25-19, y 9-15

Club General San Martín (2): Maia Carignano, Camila Sánchez Isola, Macarena Torres, Guadalupe Torres, Paulina Blazquez, Kiara Tognarelli (FI). Liberos: Elizabeth Alessandrini y Catalina Najul Rosales. Ingresaron: Romina Vacca, Martina Soria, Sofía Dacrema, y María Eugenia Ortega. E: Mauricio Sánchez.

Club Banco Provincial de Santa Fe (3): Manuela Trevignani, Ana Torres Ana, María Abrego David, Agostina Villagra, Ileana Leyendeker, Valentina Carranza (FI). Líberos: Jazmín Molli y Joaquina Ramírez. Ingresaron: Emilia Pisan Sincovich, Ana Paula Ortiz y Sofía Yacovella. E: Juan Pablo Rivero.